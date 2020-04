De verjaardag van... Tim Krul: ‘Het is mijn raarste verjaardag ooit’

In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Tim Krul (32), doelman van Norwich City en achtvoudig Oranje-international. We stellen hem vier vragen.

Tim, van harte gefeliciteerd! Hoe vier je het?

,,Dank je! Ik ga vandaag lekker pannenkoeken eten, spelletjes spelen in de tuin met mijn dochter en vrouw en veel taart eten. Het is heel gek om jarig te zijn in deze periode, hoor. Je bent thuis, er komt niemand op bezoek. Maar ja, het hoort er nu even bij. We moeten verstandig zijn. Het is mijn raarste verjaardag ooit, zeker weten. Gelukkig ben ik met mijn eigen gezinnetje.’’

Hoe kom je de tijd door zonder sport?

,,Ik vind het moeilijk. Van het ene op het andere moment zit je thuis, heel gek en onwerkelijk. Normaal gesproken zou ik me voorbereiden op de kwartfinale van de FA Cup en spelen we de mooiste wedstrijden tegen de grootste tegenstanders. Nu geef ik mijn dochter van zes thuis rekenles, haha. Dat is wel gek. Daarnaast probeer ik mezelf fit te houden.

Wat verwacht je van het einde van dit Premier League-seizoen?

,,Het is afwachten, ik ben heel benieuwd. Er is vandaag een meeting, waarbij de mensen van hogere hand gaan beslissen over de afloop van de competitie. Voor mij is het voorlopig gissen. Ik verwacht dat we vanmiddag meer duidelijkheid krijgen.’’

Baal je dat het EK van komende zomer niet doorgaat?

,,Natuurlijk, dat is heel jammer. Het Nederlands elftal zou komende zomer drie thuisduels spelen, prachtig zou dat zijn. Toch vind ik het niet meer dan logisch. Het zou gek zijn om door te gaan. Ik vind dat we ons moeten focussen op de helden in de ziekenhuizen, zij verdienen de aandacht en complimenten. Er zijn doktoren die diensten van vijftien uur draaien om mensenlevens te redden, dat bewonder ik. Voor mezelf is verplaatsing van het EK ook geen ramp. Ik zat na jaren eindelijk weer bij de voorselectie, maar ik verwacht er ook komend jaar te staan. Ik ben dan wel 32 jaar geworden, maar ik ben nog jong genoeg.’’