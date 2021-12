De vervanger van San Siro: dit wordt het nieuwe stadion van AC Milan en Inter

Het huidige Stadio Giuseppe Meazza, dat in de volksmond vrijwel door iedereen San Siro wordt genoemd, werd op 19 september 1926 geopend. Het stadion werd sindsdien verbouwd in 1935, 1955, 1990 en 2016. Het stadion biedt nu plaats aan 80.018 toeschouwers, waarmee San Siro het grootste stadion van Italië is. San Siro werd gebruikt tijdens het WK 1934 (drie wedstrijden) en WK 1990 (zes stadions) en de finale van de Europa Cup I/Champions League in 1965, 1970, 2001 en 2016. Het zal ook de plek zijn waar de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan en Cortina d’Ampezzo worden geopend, dus het stadion staat er vermoedelijk nog wel zo'n vijf jaar.

,,FC Internazionale Milano en AC Milan zijn verheugd aan te kondigen dat het concept van de Populous-studio, bekend als ‘La Cattedrale’, het project is dat door de twee clubs is gekozen. In de komende weken zullen de details worden afgerond rond de ontwikkeling van het ontwerp van het nieuwe stadion van Milaan”, valt te lezen op de site van Inter. Naast het stadion zal een park komen van zo'n 50.000 vierkante meter.

Het gebied waar het nieuwe stadion en de nieuwe wijk, zal een volledig voetgangersgebied zijn, met ongeveer 110 duizend vierkante meter groen, liefst 40 procent van het gebied. De parkeerplaatsen, die momenteel 27 procent van de oppervlakte van het gebied vertegenwoordigen, zullen volledig ondergronds zijn zonder dat er bovengronds kan worden geparkeerd.

,,In de afgelopen 38 jaar heeft Populous meer dan 3200 projecten op het gebied van sport ontwikkeld, waardoor echte iconen tot leven zijn gekomen, zoals het nieuwe Wembley Stadium, stadions voor de Olympische Spelen in Sydney en Londen, het Emirates Stadium en het Tottenham Hotspur Stadium, maar ook het Yankee Stadium in New York, het Groupama Stadium in Lyon en het Estádio da Luz in Lissabon", valt er te lezen.

Inter werd vorig seizoen kampioen van de Serie A, nadat de club liefst elf jaar geen prijs had gewonnen. Nu staat de ploeg van Oranje-verdediger Denzel Dumfries en Stefan de Vrij opnieuw bovenaan met 43 punten na achttien wedstrijden. AC Milan en Napoli volgen op vier punten achterstand, nummer zeven Juventus staat al twaalf punten achter op Inter.

