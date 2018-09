'De Vrij bestbetaalde Nederlander in Serie A, Kluivert en Karsdorp volgen op gepaste afstand'

Cahill krijgt afscheids­wed­strijd tegen Libanon

12:01 Tim Cahill zwaaide na het WK in Rusland af als international van Australië, maar hij trekt toch nog een keer het shirt van de 'Socceroos' aan. De Australische bond heeft voor de 38-jarige aanvaller een afscheidswedstrijd in petto. Libanon is op 20 november in het Sydney Olympic Park de tegenstander.