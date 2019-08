De Vrij haakt geblesseerd af bij Inter

Eintracht Frankfurt verlost Dost van Sporting: ‘Verheug me op de Bundesliga’

15:10 Zijn terugkeer naar de Bundesliga had nogal wat voeten in aarde. Maar Bas Dost is na een hectische periode dan eindelijk verlost van Sporting Lissabon. De 30-jarige spits is de komende drie jaar speler van Eintracht Frankfurt.