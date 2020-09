De Vrij-loos Inter draait spektakelstuk met Fiorentina in slotminuten om

Di María gepasseerd voor Argentinië: ‘Heb er geen woorden voor’

24 september Ángel Di María is verbaasd dat hij niet is opgeroepen voor de twee komende WK-kwalificatiewedstrijden van het Argentijnse voetbalelftal. De speler van PSG is door bondscoach Lionel Scaloni gepasseerd voor de wedstrijden tegen Ecuador (8 oktober) en Bolivia (13 oktober).