De Vrij met Lazio eenvoudig langs laagvlieger Crotone

Het duurde wel even voordat Lazio de ban wist te breken. Pas in de 56ste minuut was het Jordan Lukaku die de Romeinen de voorsprong gaf. De linksback onderschepte zelf de bal op eigen helft, rende vervolgens door en kon makkelijk binnentikken op een voorzet van Ciro Immobile.



Die Immobile was later zelf verantwoordelijk voor de 2-0 en vlak voor tijd zorgden Senad Lulic en Felipe Anderson met twee doelpunten voor de eindstand: 4-0.



De Vrij speelde de hele wedstrijd voor Lazio, dat met deze overwinning weer even aansluit bij de top 4.