De Vrij schittert bij Inter: ‘Deze goal zal me altijd bijblijven’

Door Mikos Gouka



Marco Materazzi zei het met een gezicht zo ernstig alsof hij net weer een aanvaring had gehad met Zinédine Zidane. Als er één speler past in het sterrenensemble van het Internazionale uit 2010, dat onder José Mourinho de Treble won, dan is dat volgens de oud-topverdediger Stefan de Vrij. De Oranje-international wordt door veel ex-spelers al een tijdje gezien als misschien wel de beste verdediger in de Serie A.



De intense knuffel van trainer Antonio Conte na afloop van de derby zegt ook wel iets over hoe De Vrij er zes jaar na zijn vertrek uit Nederland op staat in Italië. De in de zomer van 2018 door Inter bij Lazio weggeplukte centrumverdediger is veel meer dan iemand die alleen tegenhoudt bij de Nerazzurri.