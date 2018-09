De Vrij wint eindelijk competitieduel met Internazionale

Bologna, met Mitchell Dijks in de basis, hield de bezoekers uit Milaan ruim een uur op 0-0. Nainggolan kreeg in de 66ste minuut de bal van Matteo Politano, nam die goed aan en schoot laag in de linkerhoek. Via Antonio Candreva en Ivan Perisic liep Inter in de slotfase nog uit naar een ruime zege.



Inter werd deze week bij de loting voor de groepsfase van de Champions League ingedeeld bij PSV, FC Barcelona en Tottenham Hotspur. De formatie uit Milaan komt op 3 oktober naar Eindhoven, voor de tweede poulewedstrijd.



