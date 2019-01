De vrouwen zitten vanavond apart bij Juve-Milan in Saoedi-Arabië

Bij de Supercoppa, die vanavond gespeeld wordt in Saoedi-Arabië door Juventus en AC Milan (18.30 Nederlandse tijd), krijgen vrouwen op de tribunes alleen toegang tot speciale familievakken. Kritiek alom in Italië. Lex Schoenmaker, die twee jaar werkte in het koninkrijk in het Midden-Oosten, weet niet anders. ,,Bij de McDonalds heb je daar ook twee ingangen.’’

Door Arjan Schouten



Niet in Turijn. Niet in Milaan. Nee, Juventus - AC Milan wordt vanavond gespeeld in Djedda, Saoedi-Arabië. Ruim 4000 kilometer van Milaan, vijf en half uur vliegen. Dat de 31ste strijd om de Supercoppa tussen regerend kampioen (Juventus) en de bekerwinnaar (Juve won vorig jaar de dubbel, AC Milan was bekerfinalist) buiten Italië gespeeld wordt, is geen nieuw fenomeen. Al in 1993 speelden AC Milan en Torino in Washington. In 2002 werd gespeeld in Libië. In 2003 werd de strijd uitgevochten in New Jersey. In 2009, 2011 en 2012 in Peking. In 2014 en 2016 in Doha. En in 2015 in Sjanghai. Maar niet eerder kreeg de locatie van de Supercoppa zoveel kritiek als nu. Zelfs de Italiaanse regering bemoeide zich ermee.

Volledig scherm Juventus, trainend in Jeddah. © Getty Images for Lega Serie A Interesse was er van meerdere landen, maar het schatrijke Saoedi-Arabië bood de meeste centen. Liefst 22 miljoen euro, om drie van de komende vijf Supercoppa’s te mogen organiseren. Helemaal niet zo vreemd, alle olielanden aan de Perzische Golf proberen elkaar al jaren af te troeven op het gebied van mooie sportevenementen binnen hengelen. Maar de verkoop aan Saoedi-Arabië ligt gevoelig, vanwege het politieke klimaat daar. Niet eens alleen vanwege de recente moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi, vorig jaar oktober, waarna voormalig sportminister Luca Lotti al direct riep dat de beslissing om de Supercoppa in Saoedi-Arabië te spelen herzien moest worden. Nee, de serieuze controverse kwam pas op gang toen de Italiaanse voetbalbond details over de ticketverkoop prijsgaf.

Wat bleek: in het King Abdullah Sports City Stadium worden vrouwen vanavond geacht in aparte familievakken plaats te nemen. Ook de vrouwelijke Italiaanse fans, die hun club komen supporteren, hebben geen toegang tot het complete stadion. En dat de 60.000 kaarten in mum van tijd verkocht waren, deed het debat daarover niet verstommen. ,,Dat de Supercoppa gespeeld wordt in een Islamitisch land waar vrouwen niet het stadion mogen betreden zonder begeleiding van een man, is betreurenswaardig. Ik vind het walgelijk en ga de wedstrijd zeker niet kijken’’, liet de 42-jarige Giorgia Meloni, partijleider van de Broeders van Italië-partij, weten. ,,Deze wedstrijd hoort te worden georganiseerd in een land waar onze vrouwen worden gerespecteerd en gewaardeerd.’’

Volledig scherm De Italiaanse Supercoppa, waar om gespeeld wordt vanavond. © Getty Images for Lega Serie A

Mensenrechtenorganisatie Codacons gaf vorige week nog het advies aan alle Italianen om de wedstrijd, die vanavond live op de Rai wordt uitgezonden, uit protest niet te kijken. Serie A-president Gaetano Miccichè bleek echter weinig te begrijpen van alle kritiek. In een statement noemde hij het aanwijzen van aparte vakken voor vrouwen in het King Abdullah Sports City Stadium juist iets positiefs. ,,De Supercoppa wordt de eerste internationale voetbalwedstrijd in Saoedi Arabië ooit waar vrouwen live mogen komen kijken’’, aldus Miccichè, die wel beloofde dat er hard gewerkt wordt om vrouwen bij de volgende ontmoetingen in Saoedi-Arabië geen beperkingen meer op te leggen.

,,Ik denk niet dat hem dat gaat lukken’’, reageert Lex Schoenmaker, die in 1995 en 1996 als assistent van Willem van Hanegem werkte bij topclub Al Hilal in hoofdstad Riyaad. ,,Als je daar naar de McDonalds gaat, heb je ook twee ingangen. En dat gaat echt niet de komende jaren opeens veranderen’’, zo denkt de Hagenaar.

,,Ik vind het al heel wat dat de vrouwen er nu gewoon bij mogen zijn. In mijn tijd mochten mijn vrouw en die van Willem alleen in zo’n hele lange jurk en met hoofddoek het stadion in, maar dat was toen echt een uitzondering. Je moést je aanpassen. En bovendien zaten ze in een neutraal vak, want de mannen zijn helemaal gek van voetbal daar. Ze beleven het echt op een Zuid-Amerikaanse manier.’’