De wonderlijke weg van de jarige Ronaldo: van toptalent tot topschutter

VideoCristiano Ronaldo viert vandaag zijn 35ste verjaardag. De Portugese steraanvaller leek aan het aftakelen, maar is met veertien treffers in de laatste negen competitieduels weer in bloedvorm. Dit is de unieke weg die Ronaldo sinds zijn debuut aflegde.

17 jaar: debuut bij Sporting Portugal

Ronaldo debuteert op 14 augustus 2002 in het profvoetbal, als speler van Sporting Portugal. Hij komt in het veld als invaller tegen Inter in strijd om Champions League-kwalificatie. Zijn competitiedebuut volgt op 29 september, op bezoek bij Sporting Braga. Een week later maakt hij, als zeventienjarige buitenspeler, zijn eerste twee doelpunten in het profvoetbal.

18 jaar: transfer naar Manchester United

Na 31 duels in de hoofdmacht voor Sporting heeft Ronaldo de complete voetbalwereld achter zich aan. Veel clubs strijden om zijn handtekening, die hij uiteindelijk zet bij Manchester United. Ronaldo maakt op achttienjarige leeftijd de overstap naar Engeland voor een bedrag van 19 miljoen euro.

Volledig scherm Ronaldo in actie voor Manchester United. © AP

19 jaar: eerste prijs

Het hoogtepunt van Ronaldo's eerste jaar bij Manchester United is de winst van de FA Cup. Manchester United wint de beker ten koste van Millwall, dat met 3-0 wordt verslagen. Ronaldo maakt de openingstreffer. Als negentienjarige krijgt hij veel speeltijd, vaak als invaller. Hij eindigt het seizoen 2003/2004 met vier treffers in de Premier League. In de zomer bereikt hij met de Portugese ploeg de halve finale van het EK voetbal. Ronaldo maakt twee goals, waarvan eentje tegen Nederland.

20 jaar: basisspeler in de Premier League

In het seizoen 2004/2005 groeit Ronaldo uit tot basisspeler bij Manchester United. Hij komt in totaal tot 33 competitieduels, waarin hij vijf doelpunten maakt. In de Champions League speelt Ronaldo dat seizoen acht wedstrijden, maar hij weet het doel niet te vinden.

21 jaar: WK-deelname

Na negen goals in de Premier League mag Ronaldo zich in de zomer van 2006 als 21-jarige speler opmaken voor zijn eerste WK. Net als op het EK blijkt de halve finale het eindstation. In de strijd om de derde plaats verliest Portugal van Duitsland. Ronaldo scoort eenmaal op het landentoernooi.

Volledig scherm Ronaldo op het WK 2006. © EPA

22 jaar: speler én talent van het jaar

In het seizoen 2006/2007 beleeft Ronaldo zijn grote doorbraak. Hij komt in totaal tot 23 doelpunten in alle competities en levert daarmee een grote bijdrage aan de zestiende landstitel van Manchester United. Het is het eerste kampioenschap ooit voor Ronaldo, die meteen wordt verkozen tot Premier League-speler én -talent van het jaar. Het blijkt het jaar waarin Ronaldo transformeert in een doelpuntenmachine.

Volledig scherm Ronaldo in actie tegen zijn oude club. © AP

23 jaar: eerste keer topscorer én winnaar Ballon d’Or

Ook het daaropvolgende seizoen wordt Manchester United landskampioen, aan de hand van de Portugese aanvaller. Met 31 treffers wordt hij topscorer van de Premier League. Bovendien scoort hij acht keer in de Champions League, waarmee hij een groot aandeel heeft in zijn eerste zege van het miljoenenbal. Als klap op de vuurpijl ontvangt hij zijn eerste Ballon’Or.

24 jaar: recordtransfer naar Real Madrid

Met achttien doelpunten in de Premier League levert Ronaldo opnieuw een belangrijke bijdrage aan de landstitel van United. Ronaldo wordt voor de derde keer kampioen van Engeland. Zijn laatste duel voor de Engelse topclub was op 27 mei 2009, toen hij de Champions League-finale verloor van FC Barcelona. In de zomer maakt hij voor het recordbedrag van 94 miljoen euro de overstap naar Real Madrid.

Volledig scherm Ronaldo als nieuwe speler van Real Madrid. © AP

25 jaar: meest teleurstellende jaar

Ook al maakt Ronaldo in het seizoen 2009/2010 26 treffers voor Real Madrid, het wordt toch het minst succesvolle jaar uit zijn indrukwekkende carrière. Met Real Madrid slaagt Ronaldo er in zijn eerste jaar niet in om een prijs te winnen. Het bleek slechts een opmaat voor een prijzenregen in de daaropvolgende jaren. Het WK voetbal verloopt ook teleurstellend. De latere wereldkampioen Spanje is direct na de poulefase te sterk.

26 jaar: 40 goals en Spaanse beker

Ronaldo wordt in het seizoen 2010/2011, waarin hij zijn 26ste verjaardag viert, voor het eerst topscorer van de Primera División. Met een waanzinnig aantal van veertig competitietreffers blijft hij zijn eeuwige concurrent Lionel Messi voor. Daarnaast verovert Ronaldo voor het eerst de Copa del Rey. De halve finale is het eindstation in de Champions League, waarin FC Barcelona te sterk is.

27 jaar: eerste landstitel met Real Madrid

Cristiano Ronaldo kroont zich op 27-jarige leeftijd voor het eerst tot Spaanse landskampioen. Zijn bijdrage is enorm, want de Portugees maakt in totaal 46 treffers in de competitie. Een record voor Ronaldo, maar het is niet genoeg om topscorer van Spanje te worden. Lionel Messi maakt er namelijk vijftig. Op het EK reikt Ronaldo tot de halve finale. Spanje, dat een paar dagen later Europees kampioen zou worden, zorgt voor uitschakeling.

28 jaar: Tweede Ballon d’Or

Ook in het seizoen 2012/2013 gaat Ronaldo door met scoren. De 28-jarige steraanvaller van Real Madrid wordt topscorer van Spanje met 34 goals. In de Champions League wordt hij eveneens topscorer. Ondanks zijn twaalf treffers blijkt Borussia Dortmund echter te sterk in de halve finale.

Volledig scherm Ronaldo met zijn tweede Ballon d'Or. © REUTERS

29 jaar: Tweede Champions League-winst

Het jaar daarna revancheert Real Madrid zich in de Champions League aan de hand van Ronaldo. Met zeventien goals wordt hij topscorer in het miljoenenbal. Ook in de competitie wordt hij topscorer, voor de tweede keer op rij. Met 31 treffers blijft hij Lionel Messi nipt voor. Het blijkt genoeg om voor de derde keer verkozen te worden tot beste speler van de wereld.

Volledig scherm Ook in 2014 is Ronaldo de beste van de wereld. © EPA

30 jaar: meeste goals ooit

Het seizoen 2014/2015 is zijn meest productieve ooit. Met liefst 48 competitiedoelpunten wordt hij topscorer van Spanje. Messi maakt er 43, waardoor Ronaldo voor de derde keer op rij de topscorerstrofee mag toevoegen aan zijn prijzenkast. Het lukt Ronaldo en zijn ploeggenoten echter niet om de Champions League te prolongeren. Juventus schakelt Real Madrid uit in de halve finale.

31 jaar: all-time topscorer Real Madrid

In het seizoen 2015/2016 schiet Ronaldo zich naar de eerste plaats op de all-time topscorerslijst van Real Madrid. Raúl bezette jarenlang de eerste plaats met 230 treffers, maar Ronaldo passeerde hem uiteindelijk ruim. Ronaldo wordt topscorer van Spanje met 35 goals, wint de Champions League en gaat met een goed gevoel richting het EK. Daar lukt het hem om Europees Kampioen te worden met Portugal. Dat levert hem zijn vierde Ballon d’Or op.

Volledig scherm Ronaldo met de Champions League-bokaal. © AP

32 jaar: meest succesvolle jaar

Op zijn 32ste beleeft hij zijn meest succesvolle seizoen. Hij wint met Real Madrid zowel de Champions League als de landstitel. Zo wordt Real Madrid na vijf jaar weer eens kampioen van Spanje, mede door 25 doelpunten van de aanvaller. Met twaalf goals wordt Ronaldo topscorer in de Champions League. Ronaldo passeert daarmee als eerste speler ooit de grens van honderd doelpunten in het toernooi. Ronaldo ontvangt aan het einde van het seizoen zijn vijfde en voorlopig laatste Ballon d’Or.

33 jaar: derde Champions League-zege op rij

Ronaldo en co winnen in het seizoen 2017/2018 voor het derde seizoen op rij de Champions League. Nog nooit was het een club gelukt om de prijs te prolongeren, maar Ronaldo en zijn ploeggenoten flikken het om drie keer op rij de belangrijkste prijs in de wacht te slepen. Met vijftien goals wordt Ronaldo maar weer eens topscorer van het toernooi. Het blijkt zijn laatste jaar in dienst van de Madrileense topclub. Ook doet Ronaldo mee aan het WK, maar in de zestiende finales verliest Portugal van Uruguay.

34 jaar: overstap naar Juventus

De honger van Ronaldo lijkt nog niet gestild. De 34-jarige aanvaller stapt in het seizoen 2018/2019 voor honderd miljoen euro over naar Juventus, waar hij direct landskampioen wordt. Aan het eind van het seizoen loodst hij Portugal naar de eindzege in de Nations League door het Nederlands elftal te verslaan.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo. © BSR Agency

35 jaar: afgeschreven, maar opgekrabbeld

Voor het eerst in zijn carrière kreeg Ronaldo kritiek te verduren. Na enkele matige optredens in het shirt van Juventus werd hij afgeschreven, maar hij revancheerde zich knap. In de laatste negen competitieduels scoorde hij veertien keer en hij lijkt hard op weg naar opnieuw een landstitel. Hij bracht eind vorig jaar zijn totaal in de Champions League op 128 treffers, waarmee hij de meest scorende speler van het toernooi is. Komende zomer doet hij met Portugal mee als titelverdediger aan het EK voetbal.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo. © Getty Images

Achttien jaar Ronaldo

- 995 wedstrijden

- 722 goals

- Topscorer competitie: 2007/2008, 2010/2011, 2013/2014, 2014/2015

- Topscorer Champions League: 2007/2008, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

- Wereldvoetballer van het jaar: 2008, 2013, 2014, 2016, 2017