Deal definitief, Xavi nieuwe Barcelona-trainer: ‘Wil Camp Nou laten trillen’

De komst van oud-speler Xavier Hernández Creus, beter bekend als Xavi, als nieuwe trainer van FC Barcelona is definitief. Vannacht maakte de club bekend dat alle plooien rond het contract zijn gladgestreken. Xavi tekent een overeenkomst voor de rest van het seizoen plus de twee volgende seizoenen.

De nieuwe trainer van Frenkie de Jong, Memphis Depay en Luuk de Jong bij FC Barcelona zal naar verwachting dit weekend in Barcelona arriveren, zo laat de club in een verklaring weten. Maandag zal Xavi officieel worden gepresenteerd als nieuwe coach in stadion Camp Nou, waarbij ook publiek aanwezig mag zijn.

,,Ik keer terug naar de plek waar ik ben opgegroeid, ik keer terug naar de club van mijn leven. Ik heb er geen woorden voor om de emotie te beschrijven die ik voel om de eer van de club weer te verdedigen, om het Camp Nou opnieuw te laten trillen en het gejuich van deze geweldige fans weer te horen”, schreef Xavi op Instagram.

,,Ik weet dat ik op een moeilijk moment kom, maar ik ga deze uitdaging met het grootste enthousiasme aan. Ik zal met jullie allemaal samenwerken en vechten om terug te keren op de plek die we verdienen. Bedankt FC Barcelona voor het vertrouwen in mij, en ook aan alle fans die vonden dat ik deze belangrijke rol op mij moest nemen.”

Volledig scherm Oud-speler Xavi Hernández wordt de nieuwe trainer van FC Barcelona. © REUTERS

Koeman

De oud-middenvelder van Barcelona en het Spaanse elftal volgt Ronald Koeman op, die na de nederlaag bij Rayo Vallecano werd ontslagen. De 41-jarige Spanjaard was sinds 2019 trainer van Al-Sadd in Qatar, maar daar stond een gelimiteerde afkoopsom van 1 miljoen euro in zijn contract. Vrijdag liet de Qatarese club al weten dat het akkoord ging met Xavi’s vertrek.

,,We zijn akkoord met de overgang van Xavi naar FC Barcelona nadat de clausule in het contract is gelicht. We hebben met FC Barcelona een akkoord bereikt. Xavi is een belangrijk onderdeel van Al-Sadds historie geworden en we wensen hem veel succes”, zo liet Al-Sadd vrijdag weten.

Interesse

Kort na het ontslag van Koeman liet Xavi al weten interesse te hebben. ,,Ik wil heel graag terug naar huis”, liet hij optekenen. ,,Ik sta er heel positief in. Ik denk dat het een kwestie van uren, misschien enkele dagen is. Ze weten hoe ik er in sta, hopelijk kan dat gerealiseerd worden. Barcelona heeft geen Messias nodig, maar iemand die voor positivisme zorgt en er weer een hechte groep van maakt. Het gaat om samenwerken en alle neuzen dezelfde kant op hebben.”



FC Barcelona staat negende in La Liga en wist slechts vier van de eerste elf duels te winnen. In de Champions League heeft de club na twee zeges op Dinamo Kiev plaatsing voor de volgende ronde nog wel in eigen hand.



Zaterdag wacht Barça een uitwedstrijd tegen Celta. Na de interlandperiode is op 20 november stadgenoot Espanyol de tegenstander. Drie dagen later wacht in de Champions League de belangrijke thuiswedstrijd tegen Benfica.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.