Debutant Verhofstad grijpt net naast medaille in vloerfinale WK Montreal

Verhofstad was als tweede aan de beurt. Omdat hij beter deed dan de Chileen Tomas Gonzalez, ging hij even aan de leiding. De ongenaakbare schroevendraaier Kenzo Shirai ging daar een beurt later 1.3 punt overheen. De Japanner had nog wat recht te zetten van de olympische finale een jaar geleden in Rio de Janeiro. Shirai had met afstand de moeilijkste uitvoering van alle finalisten, maar ook de laagste score voor de uitvoering. Hij werd vierde en viel buiten de medailles. Alle drie de medaillewinnaars van Rio schitterden trouwens door afwezigheid in de WK-finale van vandaag.

Ook de twee turners die na Shirai in actie kwamen gingen over het puntentotaal van Verhofstad heen. Weg medaillekansen, maar niemand in het Oranje-kamp had op een plak gerekend. Verhofstad zelf zeker ook niet. De vloggende vloerspecialist uit Den Bosch was pas via een herkansing in de finale gekomen. Hij was een van de turners in de laatste kwalificatieronde die de oefening over mocht doen, omdat bij inspectie bleek dat de vloer mankementen vertoonde. Onbevangen turnend overtrof Verhofstad zichzelf in de nabeurt met een persoonlijke topscore (14.433) goed voor een niet verwacht finaleticket. In de eindstrijd zat er niet opnieuw een verrassing in, al bleef hij maar 0.167 verwijderd van een medaille.