Debuterende De Jong met Sevilla maatje te groot voor Espanyol

Bijna had De Jong, deze zomer voor 12,5 miljoen euro naar Andalusië gehaald, al in de eerste helft zijn goaltje te pakken in zijn debuutwedstrijd. De oud-aanvoerder van PSV kopte een voorzet van Jesus Navas richting doel. Espanyol-keeper Diego Lopez plukte de bal van de lijn en in de rebound werkte De Jong de bal met de punt van zijn voet op de lat. In de tweede rebound maakte ploeggenoot Sergio Reguilon de goal wel. De Jong gaat niet de boeken in als assistgever, maar zo zal dat wel een beetje voelen.



Tien minuten na rust dacht Espanyol vanaf 11 meter iets terug te kunnen gaan doen. Scheidsrechter Juan Martinez had hands gesignaleerd van een Sevilla-speler, maar na beraad met de VAR werd deze beslissing teruggedraaid. Ondanks dat het niet vloeiend ging consolideerden de bezoekers hun voorsprong en tien minuten nadat ex-Ajacied Nemanja Gudelj in mocht vallen gooide Nolito de wedstrijd in het slot. De aanvaller stuurde Naldo het bos, hield het hoofd koel en verschalkte Diego Lopez.



Voor Espanyol gaat de focus nu naar donderdag, wanneer het Zorya Loehansk ontvangt in de play-offs voor de Europa League. Voor dat toernooi had Sevilla zich al direct geplaatst met de zesde plaats afgelopen seizoen. Komende vrijdag gaan De Jong en co op bezoek bij Granada, eveneens uit Andalusië.