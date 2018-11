Defensief Portugal stelt groepswinst veilig in Milaan

Video Zweden grijpt laatste strohalm, Turkije degradeert

20:37 Zweden is nog in de race om promotie naar de A-divisie in de Nations League. Dankzij een benutte strafschop van voormalig FC Groningen-speler Andreas Granqvist werd er met 0-1 gewonnen in Turkije. De Turken degraderen door dat resultaat naar League B.