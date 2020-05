Definitief: Bundesliga en Tweede Bundesliga op zaterdag 16 mei van start

Gisteren werd gemeld dat het seizoen al op vrijdag 15 mei van start zou gaan, maar die dag ligt nog in de eerste helft van mei terwijl de politiek in Duitsland toestemming had gegeven om de competities weer vanaf de tweede helft van mei te hervatten. De laatste speelronde moet plaatsvinden op 27 en 28 juni. Dat houdt in dat er negen speelrondes in ruim vijf weken tijd afgewerkt dienen te worden. De DFL hoopt dan ook dat er nog toestemming vanuit de FIFA komt om vijf wissels toe te mogen passen in plaats van drie. De bekerfinale zou nog begin juli plaats moeten vinden.



Seifert benadrukt wel dat het restant van de Bundesliga alleen een succes kan worden als iedereen zich aan de regels houdt. Ook hoopt hij dat het voetbal een voorbeeld kan zijn voor andere sporten, waarbij het niet mogelijk is om afstand te houden.