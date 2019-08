Definitief: Ineos neemt voetbalclub Nice over

Bezoek aan De Ligt ‘Ik moet altijd op gang komen’

11:47 Zelf had Matthijs de Ligt (20) zijn reserverol niet meteen zien aankomen. Maar in Italië was het amper onderwerp van gesprek: de duurste verdediger van Juventus ooit, 90 minuten op de bank tegen Parma. ,,Wanneer ik me precies in het team speel, is aan mezelf.’’