‘Dele Alli slachtoffer bij overval van mannen met messen’

Alli bevond zich met zijn broer Harry Hickford, hun twee partners en een vriend vanwege de Britse lockdown in zijn huis in Noord-Londen, toen vlak na middernacht twee mannen via de achterkant van het huis binnendrongen. Bij een handgemeen kreeg Alli een klap in zijn gezicht. De overvallers, die bewapend waren met messen, maakten vervolgens snel sieraden en horloges buit en vluchtten vervolgens uit de woning van de 37-voudig Engels international.



Alli kon volgens Britse media zelf de politie bellen, die onder meer camerabeelden bij het huis in beslag heeft genomen. De politie van Londen heeft de zaak in onderzoek.