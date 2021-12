Denemarken in rouw: keeperstrainer en voormalig topkeeper Lars Høgh overleden

Høgh speelde zijn gehele carrière voor het Deense Odense, waarmee hij in 1994 een legendarische UEFA Cup-overwinning boekte op Real Madrid. Het werd na de 2-3 in de eerste wedstrijd in Denemarken 0-2 in het Estadio Santiago Bernabéu. Ook keepte Høgh voor Denemarken op het WK 1986. De Denen, aangevoerd door toenmalige Ajacieden Frank Arnesen en Søren Lerby, werden op dat WK in de achtste finale uitgeschakeld door Spanje.