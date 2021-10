Denemarken pakt WK-ticket, hattrick Ronaldo, drama voor Van 't Schip en goals voor Tadic en Zahavi

WK-kwalificatieNaast gastland Qatar en Duitsland zien we volgend jaar ook Denemarken sowieso terug op het WK 2022. De halvefinalist van het afgelopen EK won met 1-0 van Oostenrijk en stelde daarmee een WK-ticket veilig. Cristiano Ronaldo maakte zijn tiende hattrick in Portugese dienst.

Met 26 doelpunten voor en nul (!) goals tegen stond Denemarken al fier bovenaan in Groep F van het WK-kwalificatietoernooi en die status als soevereine koploper werd vanavond nog maar eens bevestigd. Door een goal van Joakim Maehle wonnen de Denen met 1-0 van Oostenrijk, dat nu vierde staat in de poule met tien punten. Met 24 punten is Denemarken nu niet meer te achterhalen in de groep. Schotland, dat met 0-1 won op bezoek bij Faroër, staat tweede met zeventien punten, Israël staat derde met dertien punten. PSV-spits Eran Zahavi was met een treffer en een assist van cruciale waarde voor Israël, dat met 2-1 won van Moldavië.

Hattrick Cristiano Ronaldo, goal Dusan Tadic

Bij Portugal was het vanavond weer de grote Cristiano Ronaldo-show. De man met de meeste interlandgoals ooit maakte er tegen Luxemburg wederom drie. Zijn eerste twee goals maakte hij binnen het kwartier vanaf de stip. Nadat Bruno Fernandes en João Palhinha er 3-0 en 4-0 van hadden gemaakt, verzorgde Ronaldo vlak voor tijd de 5-0 eindstand. Daarmee maakte hij zijn tiende hattrick als speler van Portugal en is hij de eerste speler die dat presteert.



Ronaldo gaat met zijn tiende hattrick op weg naar een volgend record. Ronaldo heeft nu 36 goals gemaakt in WK-kwalificatietoernooien. Alleen Ali Daei (Iran) en Carlos Ruiz (Guatemala) maakten er met respectievelijk 36 goals en 39 goals meer.



Portugal staat nog niet eerste in Groep A. Servië won namelijk met 3-1 van Azerbeidzjan, mede omdat Ajacied Dusan Tadic een penalty de winkelhaak in ramde. Servië staat nu op zeventien punten uit zeven wedstrijden, Portugal heeft met een duel minder één punt minder.

Engeland

Engeland had zich in theorie ook vanavond kunnen plaatsen voor het WK 2022 in Groep I, maar dan moest Hongarije wel verslagen worden op Wembley. Dat lukte niet. Na een dubieuze penalty kwam Hongarije op voorsprong. Luke Shaw schoot na ruim twintig minuten de bal met hoog been weg en de arbiter beoordeelde dit als gevaarlijk spel. Roland Sallai had er geen boodschap aan en pakte het cadeautje uit. Acht minuten voor rust knikte John Stones nog wel de gelijkmaker binnen, maar verder dan die 1-1 kwam Engeland niet.

In dezelfde groep werd het duel tussen Albanië en Polen gestaakt na de 0-1 van Polen, omdat de juichende Polen werden bekogeld door de Albanese supporters. Het duel werd uiteindelijk wel hervat. De goal van Karol Swiderski bleek de enige van de wedstrijd. Daardoor wipte Polen over Albanië heen op de ranglijst. Engeland leidt met twintig punten, drie meer dan Polen en vijf meer dan Albanië. San Marino werd in dezelfde groep met 0-3 geklopt door Andorra.

WK-ticket ver weg voor John van ‘t Schip

Het Griekenland van bondscoach John van ‘t Schip was in Groep B lange tijd beter dan Zweden, maar de ploeg van AZ-spelers Vangelis Pavlidis en Pantelis Hatzidiakos moest na rust toch de zege aan Zweden laten door geschutter in de defensie. Emil Forsberg benutte een penalty, waarna Alexander Isak de eindstand op 2-0 bepaalde. Hatzidiakos kreeg nog twee keer geel en dus rood. Zweden staat nu met vijftien punten eerste in Groep B, twee punten boven Spanje. Griekenland staat derde met negen punten. De twee komende duels worden dus cruciaal voor Van ‘t Schip en consorten. In dezelfde groep won Georgië met 1-2 van Kosovo.

Volledig scherm John van 't Schip stuurt zijn mannen aan. © EPA

Overige uitslagen

In Groep C kwam Zwitserland op even veel punten als Italië. Beide landen staan nu op veertien punten nadat Zwitserland met 0-4 won van Litouwen. Bulgarije was in die groep met 2-1 te sterk voor Noord-Ierland.



Eerder op de avond won Finland in Groep D met 0-2 van Kazachstan door twee goals van Teemu Pukki, die daardoor all-time topscorer van Finland werd. Een titel die Jari Litmanen dus kwijtraakte. Later op de avond eindigde het andere duel van Groep D in 1-1 tussen Oekraïne en Bosnië-Herzegovina.

