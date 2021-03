Denemarken sluit zich aan bij actie Oranje voor veranderingen in Qatar

De Nederlandse voetballers denken dat actie pas zin heeft als ze dat collectief doen. De KNVB is daarom met meerdere landen in gesprek gegaan. De voetbalploegen van Noorwegen en Duitsland lieten de voorbije dagen in de WK-kwalificatie met boodschappen op T-shirts al van zich horen over de situatie in Qatar, waar gastarbeiders onder zware omstandigheden moeten werken en niet kunnen terugvallen op goede arbeidsrechten.

,,De beslissing om het WK in Qatar te houden is verkeerd geweest en controversieel, aangezien het land grote uitdagingen heeft op het gebied van mensenrechten voor arbeidsmigranten en de duurzaamheid van al die nieuw te bouwen stadions die na het WK mogelijk leeg komen te staan”, zegt directeur Jakob Jensen van de Deense bond.



,,Wij waren niet betrokken bij dat besluit. We willen bijdragen aan het creëren van veranderingen in Qatar, samen met andere voetbalbonden, sportfederaties en iedereen die een bijdrage wil leveren. We kunnen alleen voor verbeteringen en veranderingen in Qatar zorgen als we samenwerken”, aldus Jensen.