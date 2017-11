Denemarken: veel Ierse fans juist een voordeel

Bij het afgelopen EK in Frankrijk werden de Ierse fans wereldberoemd vanwege hun ludieke acties. Bijna anderhalf jaar later, ook buiten de Franse grenzen, oogstte de Ierse aanhang weer lof. De Deense politie was laaiend enthousiast over de Ieren na hun bezoek afgelopen zaterdag: ze hadden zich keurig gedragen. Een perfecte twaalfde man voor het Ierse elftal, zou je denken. Toch denkt juist de Deense bondscoach, Aage Hareide dat die fanatieke supporters Denemarken zullen helpen het WK te bereiken.

„Ik verwacht dat die Ierse fans hun ploeg naar voren zullen schreeuwen", zegt Hareide. „Als zij wat meer naar voren kruipen, kunnen wij van de ruimtes profiteren." Ierland hanteert doorgaans namelijk een uiterst defensieve speelstijl. Dat leidde afgelopen zaterdag ook tot een bloedeloze 0-0. Vooral de Ierse doelman Darren Randolph baarde opzien, door op miraculeuze wijze zijn doel schoon te houden.



Denemarken speelt bij vlagen frivool voetbal. Ierland kent een andere voebalcultuur en staat defensief goed en gokt op de omschakeling. In de gehele kwalificatie werd in eigen huis alleen tegen Moldavië meer dan één goal gescoord (2-0). Vandaar dat de Noorse oefenmeester Hareide denkt dat één Deense goal genoeg is: „Dan moet Ierland er twee maken, dat doen ze niet zo vaak.”

Uiteraard hoopt ook de Ierse bondscoach Martin O’Neill op de steun van zijn achterban: „De spelers willen door het vuur gaan voor de fans. We worden altijd en overal gesteund, ook als het niet goed gaat. Ze helpen ons en dat is geweldig.”

Ierland speelde in 2002 voor het laatst op een WK en snakt naar een nieuwe deelname. Zeker na het debacle van 8 jaar geleden. Het was 18 november 2009. De Ierse ploeg ging, onder leiding van de Italiaanse bondscoach Giovanni Trapattoni, het gevecht aan met Frankrijk om kwalificatie voor het WK in Zuid-Afrika af te dwingen. Vier dagen eerder verloren de Ieren in eigen huis met 0-1, dus een doelpunt maken tegen de internationale grootmacht was cruciaal. Die goal kwam er. Het leidde tot een verlenging. In diezelfde verlenging werd misschien wel een van de grootste schandalen in de voetbalgeschiedenis geboren.

Thierry Henry raakte in de 103e minuut de bal overduidelijk met de hand voordat hij William Gallas bediende. Gallas tekende voor de gelijkmaker, maar scheidsrechter Martin Hansson zag de handsbal over het hoofd. Einde WK-droom voor Ierland. Het zou jarenlang een veelbesproken thema blijven. Ierland zint op revanche en vanavond zal alles moeten wijken voor de vierde deelname aan een wereldkampioenschap in de Ierse voetbalgeschiedenis. Denemarken is de laatste horde voor The Boys in Green.

De Deense formatie miste het afgelopen WK in Brazilië en was in 2010 voor het laatst aanwezig op een mondiaal eindtoernooi. Ook de Denen, met Feyenoorder Nicolai Jørgensen en oud-Ajacied Christian Eriksen in de gelederen, zullen gebrand zijn er dit jaar wél bij te zijn. Voor beide landen is het een van de belangrijkste duels uit de geschiedenis. Gaat favoriet Denemarken naar Rusland of schenkt Ierland haar supporters een WK?