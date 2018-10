Denemarken zonder Eriksen niet voorbij Ierland

De man die toen beide doelpunten maakte, Christian Eriksen, ontbrak vanwege een blessure in Dublin. Een jaar geleden was Eriksen in de Ierse hoofdstad de grote man bij Denemarken in de play-off om een WK-ticket. Met drie doelpunten leidde de oud-Ajacied zijn land naar het WK (1-5).



Met Kasper Dolberg en Lasse Schöne stonden zaterdag twee spelers van Ajax in de basis bij Denemarken. Ook zij konden zich amper onderscheiden.



De grootste kans van de wedstrijd was al na vijf minuten voor Ierland en kwam voort uit een curieus moment. De Denen waren in balbezit, maar stopten even omdat een Ier geblesseerd op de grond lag. Jeff Hendrick ging er met de bal vandoor en liep alleen op het doel af, maar hij schoot de bal naast. Het leidde tot een stevige ruzie op het veld.