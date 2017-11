Denen vol optimisme naar Dublin

Maar volgens de Deense bondscoach Age Hareide is dat nog maar de vraag. ,,Als wij een doelpunt maken, moet het wel heel raar lopen willen we het niet halen'', zei de Noor in zijn voorbeschouwing. ,,Ik zie de Ieren nog niet zo maar twee keer scoren. Dat is ze namelijk nog niet zo vaak gelukt.''



Voor eigen publiek slaagden de Denen er niet in veel kansen uit te spelen. ,,We hadden het natuurlijk graag wat beter gedaan'', aldus Hareide. ,,Helaas zat dat er niet in. Nogmaals, rampzalig hoeft dat niet te zijn. Ik heb er nog steeds alle vertrouwen in.''



Bij succes in Dublin gaat Denemarken voor de vijfde keer naar het WK.



Ierland moet het morgen in elk geval doen zonder doelman Rob Elliot. De reservekeeper achter eerste keus Darren Randolph haakte vandaag af bij de equipe van Martin O'Neil vanwege privé-omstandigheden.