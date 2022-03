Denzel Dumfries redt puntje voor Inter, koploper AC Milan vergroot voorsprong

Nipte zege Milan

De ploeg van trainer Simone Inzaghi heeft nu 6 punten minder met één duel minder gespeeld dan koploper AC Milan, dat later op de dag nipt won bij Cagliari: 0-1. Ismael Bennacer tekende in de 59ste minuut voor het enige doelpunt van de wedstrijd en werd zo matchwinner voor Milan.



Zlatan Ibrahimovic kwam bij Milan pas in de slotfase in het veld, als vervanger van Giroud. De Fransman krijgt de laatste weken van trainer Stefano Pioli in de spits de voorkeur boven de 40-jarige Zweed. Giroud maakte onlangs het enige doelpunt in de topper tegen Napoli (0-1). Cagliari schoot in de laatste minuut nog op de lat.