Denzel Dumfries weer belangrijk voor Inter, Sporting slaat in blessuretijd toe tegen Spurs

Met samenvattingDenzel Dumfries heeft zijn aanvallende waarde voor Inter maar weer een bewezen. Op bezoek bij Viktoria Plzen in het tweede groepsduel in de Champions League tekende de rechtsback van Oranje voor de 0-2, wat ook de eindstand werd.

Inter kende vanaf het begin van de wedstrijd weinig problemen en kwam via een diagonale schuiver van spits Edin Dzeko na 20 minuten spelen op 0-1. Na ruim een uur spelen moest de thuisploeg met tien man verder toen de VAR ingreep en Pavel Bucha na een spijkerharde tackle van het veld werd gestuurd.

Tien minuten later besliste Dumfries de wedstrijd uit een assist van Dzeko. Voor de oud-PSV’er was het zijn eerste doelpunt in de Champions League. Na Andy van der Meijde, Wesley Sneijder en Stefan de Vrij is hij de vierde Nederlander die voor Inter scoort in de prestigieuze competitie.

Dumfries speelde de hele wedstrijd voor Inter, Stefan de Vrij bleef op de bank. Oud-Ajacied André Onana stond onder de lat.

Inter had de eerste wedstrijd in groep C van het miljardenbal met 0-2 verloren van Bayern München. Plzen ging in Barcelona met 5-1 onderuit. De twee grootmachten treffen elkaar vanavond in München. Volg die wedstrijd hier live.

Sporting slaat tegen Spurs in slotminuten toe

Sporting Portugal heeft dankzij een sensationele slotfase gewonnen van Tottenham Hotspur: 2-0. De doelpunten vielen in de 90e en 93e minuut.

Paulinho besliste min of meer de wedstrijd, door de openingstreffer binnen te koppen op een moment dat niemand in het stadion daar nog rekening mee hield. De Braziliaan Arthur Gomes maakte er even later nog 2-0 van ook, na een fraaie solo.

Na twee overwinningen leidt Sporting in groep D. Later spelen in deze poule Olympique Marseille en Eintracht Frankfurt nog tegen elkaar, beide nog zonder punten.

