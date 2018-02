Depay laat met Lyon punten liggen in Lille

Real Betis en Real Madrid scoren erop los

18 februari Real Betis en Real Madrid maakten er vanavond een voetbalfeest van in Estadio Benito Villamarín in Sevilla. Voor rust vielen drie treffers, na rust nog vijf. De eindstand was 3-5 in het voordeel van Real Madrid, dat desondanks teleurstellende vierde blijft in de Spaanse competitie.