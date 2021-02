Depay opent score bij ruime bekerzege Olympique Lyon

Oranje-aanvaller Memphis Depay opende in de tiende minuut de score voor Olympique Lyon. Via Islam Slimani en Maxwel Cornet liep Lyon in de eerste helft verder uit. Na de rust scoorden ook Rayan Cherki en Houssem Aouar (strafschop) nog voor de thuisploeg. Ryad Nouri zorgde in de slotminuut, ook uit een penalty, voor de 5-1.



Depay scoorde zaterdagavond ook twee keer in 3-0 zege op RC Strasbourg in de competitie. Lyon staat in de Ligue 1 op de tweede plaats, met twee punten minder dan koploper Lille na 24 van de 38 speelrondes. Paris Saint-Germain staat derde met een punt minder dan Lyon.