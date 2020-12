Depay scoort uit strafschop, maar Botman gaat aan kop met winnend Lille

Memphis Depay startte op de bank, maar kwam in de 55ste minuut bij een achterstand van zijn ploeg alsnog in het veld. De aanvaller benutte in de 69ste minuut een strafschop. Maxwel Cornet, ook een invaller, zorgde in de 81ste minuut voor de 2-1 van Lyon. De gelijkmaker viel diep in blessuretijd. Romain Faivre scoorde uit een penalty.