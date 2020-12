Depay twijfelgeval voor Franse topper bij Paris Saint-Germain

Defensieve zorgen Gladbach voor duel met Real Madrid: ‘Afwachten hoe hij zich voelt’

8 december De zorgen bij Borussia Mönchengladbach over de invulling van de defensie voor het duel met Real Madrid van woensdag zijn onverminderd groot. Weliswaar trainde de Zwitserse verdediger Nico Elvedi dinsdag mee, zijn beschikbaarheid voor het duel dat beslist over overwintering in de Champions League is na een spierblessure hoogst onzeker.