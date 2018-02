'Depressieve' Mahrez mist duel met gedroomde nieuwe club

Video Club Brugge met Vermeer op doel uit bekertoernooi

8 februari Kenneth Vermeer stond vanavond voor het eerst in de basis bij zijn nieuwe ploeg Club Brugge. De van Feyenoord gehuurde keeper zat in de competitie nog op de bank, maar verscheen in de bekerwedstrijd tegen Standard Luik wel aan de aftrap. Zijn ploeg won met 3-2, maar dat was niet genoeg.