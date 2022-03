Dest, Gutiérrez en Álvarez naar Qatar, nog drie tickets te vergeven

Mexico en de Verenigde Staten hebben zich geplaatst voor het WK voetbal van eind dit jaar in Qatar. Beide landen stelden tijdens de laatste speeldag in de kwalificatie hun deelname veilig. Canada verzekerde zich een paar dagen eerder al van een ticket naar Qatar.

Mexico versloeg El Salvador met 2-0, via doelpunten van Uriel Antuna (ex-FC Groningen) en Raúl Jiménez (strafschop) in de eerste helft. De middenvelders Edson Álvarez (Ajax) en Érick Gutiérrez (PSV) hadden een basisplaats in het elftal van bondscoach Gerardo Martino. De oud-PSV’ers Héctor Moreno en Hirving Lozano vielen in, net als Jesús Corona (ex-Twente). Mexico eindigde na veertien wedstrijden op 28 punten, evenveel als Canada dat de kwalificatie afsloot met een nederlaag bij Panama (1-0).



Over ruim 7 maanden begint in Qatar de 22ste editie van het WK voetbal. Deze 29 landen hebben zich al gekwalificeerd.

De Amerikaanse voetballers verloren in San José weliswaar met 2-0 van Costa Rica, maar ze bleven dat land op basis van het doelsaldo wel voor en eindigden met 25 punten op de derde plaats. Costa Rica gaat in juni in een intercontinentale play-off met Nieuw-Zeeland strijden om een WK-ticket. Middenvelder Luca de la Torre van Heracles Almelo kwam bij ‘Team USA’ na rust in het veld.

De Amerikanen ontbraken in 2018, na zeven WK-deelnames op rij, op de mondiale eindronde in Rusland. Onder leiding van bondscoach Gregg Berhalter, die zelf jaren in Nederland voetbalde, hebben de VS zich nu weer geplaatst.

Vrijdag vindt in Qatar de loting plaats voor het WK. Het deelnemersveld is nog niet compleet; 29 van de 32 deelnemers zijn bekend. Uit Europa komt er nog één land bij (Wales, Schotland of Oekraïne) en in juni zijn twee intercontinentale play-offs. Het Nederlands elftal is na het missen van het WK van 2018 weer in Qatar van de partij.

De basis van de VS voor het duel met Costa Rica. Jorge Sánchez van Mexico met een T-Shirt met de tekst: 'We gaan naar het WK'.