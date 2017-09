Deze acht landen gaan we terugzien op het WK in Rusland

Ook al zeker van het WK is Brazilië, de enige zeer stabiele factor in de CONMEBOL, de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep. Na zestien wedstrijden hebben de ‘Goddelijke Kanaries’ een voorsprong van tien punten op naaste belager Uruguay en bovendien een doelsaldo van +38. In een zeer spannende kwalificatiegroep is Brazilië het buitenbeentje in positieve zin. Alleen Chili wist Brazilië te verslaan, maar WK-kwalificatie is nooit in gevaar gekomen.



In Azië, waar in zowel groep A als groep B de beste twee landen zich plaatsen voor het WK, zit de kwalificatie er inmiddels op. Daarom weten we dat we Iran en Zuid-Korea (groep A) en Japan en Saudi-Arabië (poule B) gaan terugzien in Rusland.



Van Iran was al langer duidelijk dat het land zich zou gaan plaatsen na een stabiele kwalificatie waarin niet werd verloren en zes van de tien duels werden gewonnen. Daaronder was het spannender, met Zuid-Korea, Syrië en Oezbekistan die op het tweede ticket naar Moskou aasden. Het 0-0-gelijkspel van de Zuid-Koreanen op bezoek bij Oezbekistan gisteren bleek genoeg voor rechtstreekse kwalificatie; Syrië mag zich na een zwaarbevochten gelijkspel in Iran (2-2) gaan opmaken voor de play-offs tegen de nummer drie van groep B, Australië.