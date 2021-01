Deze cijfers kunnen zelfs Ronaldo, Rooney en Agüero niet overleggen

Bruno Fernandes is 'hot'Bruno Fernandes maakte op 29 januari 2020 (vrijdag een jaar geleden) voor 55 miljoen euro de overstap van Sporting Lissabon naar Manchester United. Een jaar later kan een simpele conclusie worden getrokken: nog nooit was een speler in de Premier League in zijn eerste jaar direct zo belangrijk. Zijn cijfers zijn indrukwekkend, zeker voor een middenvelder.

Volledig scherm Bruno Fernandes met een omhaal tegen Chelsea begin dit seizoen. © EPA Over winteraankopen wordt vaak lacherig en sceptisch gedaan. Het komt dan ook niet vaak voor dat een aankoop in januari snel uitgroeit tot een enorme steunpilaar bij een club. Hij stroomt halverwege een seizoen in en voor hij zijn ritme en plek heeft gevonden, is het seizoen al bijna voorbij. Er zijn echter uitzonderingen. Virgil van Dijk is natuurlijk een uitstekend voorbeeld. Hij kwam in januari 2018 naar Liverpool en maakte van The Reds een team dat eindelijk weer eens prijzen ging pakken. De invloed van een goede verdediger laat zich wat lastiger in cijfers vangen, maar duidelijk is wel dat Bruno Fernandes zeker net zo belangrijk is sinds zijn komst naar Manchester United een jaar geleden. De indrukwekkende cijfers van de 26-jarige spelmaker op een rijtje.

Meeste goals in Premier League het afgelopen jaar

Mohamed Salah - 20

Bruno Fernandes - 19

Harry Kane - 19

Meeste assists in Premier League het afgelopen jaar



Kevin de Bruyne - 15

Bruno Fernandes - 14

Harry Kane - 11

Kansen gecreëerd in Premier League het afgelopen jaar

Kevin de Bruyne - 105

Jack Grealish - 94

Bruno Fernandes - 86

Beter gemiddelde dan wie dan ook

Als je de cijfers van Bruno Fernandes in historisch perspectief zet, maakt hij pas echt veel indruk. Fernandes was tot nu toe gemiddeld iedere 84 minuten bij een doelpunt betrokken. Dat is minder dan iedere andere speler met minimaal 2000 minuten in de Premier League ooit, dus sinds de zomer van 1992.



Bruno Fernandes - 84 minuten per goal/assist

Thierry Henry - 86 minuten per goal/assist

Sergio Agüero - 86 minuten per goal/assist

Mohamed Salah - 92 minuten per goal/assist

Gabriel Jesus - 101 minuten per goal/assist

Harry Kane - 101 minuten per goal/assist

Robin van Persie - 102 minuten per goal/assist

Luis Suárez - 104 minuten per goal/assist

Ole Gunnar Solskjaer - 109 minuten per goal/assist

© AP

Bij de helft van de goals betrokken

Kijken we naar het huidige seizoen, dan was Bruno Fernandes bij 18 (11 goals/7 assists) van de 36 goals van koploper Manchester United betrokken. Het kwam de afgelopen 28 jaar nog nooit voor bij United dat een speler bij de helft van alle doelpunten betrokken was in een heel Premier League-seizoen. De enige die daarbij in de buurt kwam was Fernandes’ landgenoot Cristiano Ronaldo, in 2007/08.



Bruno Fernandes - betrokken bij 50% (halverwege dit seizoen)

Cristiano Ronaldo - betrokken bij 46% (2007/08)

Wayne Rooney - betrokken bij 42% (2013/14)

Zlatan Ibrahimovic - betrokken bij 41% (2016/17)

Robin van Persie - betrokken bij 41% (2012/13)

Ruud van Nistelrooy - betrokken bij 39% (2002/03)

Eric Cantona - betrokken bij 38% (1993/94)

Zo maakte Fernandes zijn 28 goals voor United

Bruno Fernandes scoorde het afgelopen jaar in in totaal 28 keer in 51 duels voor Manchester United. 15 van die 28 treffers maakte hij uit een strafschop, uit 16 pogingen. Alleen tegen Newcastle United begin dit seizoen was het niet raak vanaf elf meter voor de Portugese specialist, die de strafschoppen bij de nationale ploeg uiteraard nog aan Cristiano Ronaldo moet laten. Fernandes scoorde één keer met links en één keer met een kopbal, de overige 26 maakte hij allemaal met zijn rechterbeen. Naast zijn vijftien penalty's scoorde hij ook nog twee keer uit een vrije trap: tegen Bournemouth (5-2) en tegen Liverpool (3-2) afgelopen zondag in de FA Cup.

Via Boavista en Novara langzaam naar de top

Volledig scherm Bruno Fernandes juicht na zijn tweede goal tijdens Sporting - PSV (4-0) op 28 november 2019. © BSR Agency Fernandes werd geboren in Maia, in het noorden van Portugal. Op zijn tiende werd hij gescout door Boavista FC, de tweede club van Porto. Op zijn achttiende vertrok Fernandes naar Italië, waar hij een kans kreeg bij Novara Calcio in de Serie B. Met vier goals en twee assists had de tiener direct een mooi aandeel in de promotie van zijn club, maar Udinese pikte het onbekende Portugese talent in de zomer van 2013 al op voor 2,5 miljoen. Bij de club uit Udine was hij met elf goals en dertien assists in 95 duels ook een belangrijke schakel. Na drie seizoenen Udinese ging Fernandes in 2016 naar Sampdoria, waar hij vijf keer scoorde en drie assist gaf in 35 duels.



In de zomer van 2017 keerde Fernandes na vijf jaar in Italië terug naar Portugal, waar hij bij Sporting Lissabon al snel uitgroeide tot de aanvoerder en smaakmaker. Met liefst 63 goals en 52 assists in 137 wedstrijden verdiende hij vorig jaar zijn droomtransfer naar Manchester United. Bij de recordkampioen van Engeland ligt zijn gemiddelde nu op 0,54 goals en 0,35 assists per wedstrijd. Bij Sporting lag zijn gemiddelde op 0,45 goals en 0,37 assists per wedstrijd, waarmee duidelijk is dat hij de overstap van de Portugese Primeira Liga naar de Engelse Premier League moeiteloos heeft gemaakt.

Fernandes won met Sporting drie bekers en met Portugal in 2019 de Nations League, maar het wachten is nog op zijn eerste grote prijs. Pas als hij Manchester United dit seizoen daadwerkelijk naar de eerste landstitel sinds 2013 (het tijdperk na Sir Alex Ferguson) leidt, kunnen we stellen dat hij net zo'n belangrijke factor is geweest als Virgil van Dijk bij Liverpool. Vanavond wacht hekkensluiter Sheffield United op Old Trafford, daarna volgen duels met subtoppers Arsenal, Southampton, Everton en West Ham United. De individuele prijzen stromen ondertussen al wel binnen voor Fernandes: in vier van de laatste zeven maanden werd hij verkozen tot Premier League Player of the Month.

© AFP