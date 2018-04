Deze clubs strijden om promotie naar de Europese topcompetities

OverzichtIn de vijf Europese topcompetities is de aanstaande kampioen zo goed als bekend. Op het tweede niveau in deze landen is het overal nog een stuk spannender. Een overzicht van de ontknopingen in de strijd om promotie naar het grote geld en wedstrijden tegen de absolute topclubs.

Championship (Engeland)

In het Championship hebben veel clubs dit Paasweekend al hun 40ste competitieduel gespeeld, maar het einde van de reguliere competitie is bijna in zicht. Na 46 speelrondes zit de competitie erop en zullen de nummers 3 tot en met 6 in de play-offs strijden om het derde ticket naar de Premier League. De twee rechtstreekse promovendi lijken wel bekend. Het Portugees getinte Wolverhampton Wanderers staat al vrijwel het hele seizoen bovenaan en koerst af op het kampioenschap. Wolves speelde in 201 voor het laatst in de Premier League, nummer twee Cardiff City speelde in 2013/2014 een jaartje op het hoogste niveau van Engeland. Toch moet Cardiff City nog flink oppassen voor Fulham, dat sinds 16 december nog geen wedstrijd verloor: 12 keer winst en 4 keer gelijk. Nummer acht Millwall is sinds de terugkeer van Australisch international Tim Cahill (38) ook al veertien duels (9 keer winst en 5 keer gelijk) op rij ongeslagen en hoopt nog op een plek in de play-offs.



1. Wolverhampton Wanderers 39 - 85 punten

2. Cardiff City 38 - 80 punten

3. Fulham 39 - 72 punten

4. Aston Villa 39 - 70 punten

5. Derby County 39 - 65 punten

6. Middlesbrough 40 - 63 punten

Wolves-manager Nuno Espirito Santo knuffelt Romain Saiss na de winst op Middlesbrough (1-2) van afgelopen vrijdag.

Segunda División (Spanje)

Op het tweede niveau in Spanje is het dit seizoen enorm spannend. Het verschil tussen koploper Sporting Gijón en nummer twaalf Lugo is slechts tien punten. Ook in Spanje promoveren de bovenste twee clubs rechtstreeks van de Segunda naar de Primera División en strijden de nummers 3 tot en met 6 in de play-offs om het derde ticket. Het zal echter nog een spannende strijd worden om de bovenste zes plaatsen in de laatste negen competitieduels, want ook de zes clubs daaronder voelen zich nog kansrijk.



1. Sporting Gijón 33 - 58 punten

2. Rayo Vallecano 33 - 58 punten

3. SD Huesca 33 - 58 punten

4. Cádiz CF 33 - 56 punten

5. Granada CF 33 - 52 punten

6. Real Zaragoza 33 - 52 punten

Vreugde bij de spelers van Rayo Vallecano na hun treffer tegen Cadiz van afgelopen zondag.

Serie B (Italië)

Ook in Italië is het nog flink spannend. Empoli koerst af op het kampioenschap in de Serie B, maar de strijd om het tweede rechtstreekse promotieticket is nog lang niet gestreden. De nummers drie tot en met acht spelen vervolgens nog om het derde ticket naar de Serie A. Bij die zes clubs zitten ook twee clubs die worden gecoacht door een Italiaanse wereldkampioen uit 2006. Fabio Grosso is sinds afgelopen zomer de trainer van Bari en presteert uitstekend met de club waar de 22-jarige Amsterdammer Djavan Anderson (ex-Cambuur) op rechtsback speelt. Filippo 'Pippo' Inzaghi werd na zijn mislukte trainersperiode bij AC Milan in juni 2016 de trainer van Venezia FC, dat in 2015 voor de derde keer een herstart maakte. Vorig seizoen loodste Inzaghi zijn ploeg naar de titel in de Lega Pro en nu hoopt hij de club uit Venetië ook direct naar de Serie A te leiden. Venezia speelde in het seizoen 2001/2002 voor het laatst op het hoogste niveau in Italië. Ook de nummer vier is een club met een groot verleden: Parma Calcio 1913 moest in 2015 in de Serie D opnieuw beginnen, maar de succesvolle club uit de jaren 90 lijkt bezig aan een snelle comeback naar het hoogste niveau.



1. Empoli 33 - 66 punten

2. Frosinone 33 - 58 punten

3. Palermo 33 - 57 punten

4. Parma Calcio 33 - 53 punten

5. Bari 33 - 53 punten

6. Perugia 33 - 50 punten

7. Cittadella 33 - 50 punten

8. Venezia FC 33 - 50 punten

Venezia-coach Filippo Inzaghi.
Bari-coach Fabio Grosso.

2. Bundesliga (Duitsland)

Terwijl zesvoudig landskampioen HSV in de Bundesliga hard op weg is naar de eerste degradatie in de clubhistorie, lijken de kaarten in de 2. Bundesliga ook wel geschud. Het 122-jaar oude Fortuna Düsseldorf is hard op weg naar het kampioenschap en daarmee naar de Bundesliga, waar het in het seizoen 2012/2013 ook al actief was. Negenvoudig landskampioen FC Nürnberg staat nu nog op een tweede plaats, maar voelt de hete adem van Holstein Kiel in de nek. Holstein Kiel was vijf jaar geleden nog actief op het vierde niveau en werd vorig seizoen kampioen op het derde niveau, maar lijkt nu niet meer te stoppen. De nummer speelt over twee duels om promotie/degradatie met de nummer zestien van de Bundesliga. Momenteel is dat FSV Mainz (van Nigel de Jong), maar ook VfL Wolfsburg (van Riechedly Bazoer, Jeffrey Bruma en Paul Verhaegh) en Freiburg zijn zeker nog niet veilig.



1. Fortuna Düsseldorf 28 - 53 punten

2. FC Nürnberg 28 - 47 punten

3. Holstein Kiel 28 - 45 punten

De Japanse vleugelaanvaller Takashi Usami (l) van Fortuna Düsseldorf in actie tegen SV Darmstadt 98.

Ligue 2 (Frankrijk)

Op het tweede niveau in Frankrijk lijkt de aanstaande kampioen wel bekend: Stade de Reims heeft liefst elf punten voorsprong op Nîmes Olympique, maar ook de tweede plaats is goed voor rechtstreekse promotie naar de Ligue 1. De drie clubs daaronder strijden samen met de nummer achttien van de Ligue 1 (nu Troyes) om het derde ticket naar het hoogste niveau. AC Ajaccio en FC Lorient speelden recent nog in de Ligue 1, maar Paris FC deed dit in het seizoen 1978/1979 voor het laatst.

1. Stade de Reims 31 - 72 punten

2. Nîmes Olympique 31- 61 punten

3. AC Ajaccio 31 - 57 punten

4. FC Lorient 31 - 53 punten

5. Paris FC 31- 53 punten