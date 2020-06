Deze doelen heeft Peter Bosz bij Leverkusen al bereikt

Breng de toptalenten Kai Havertz en Julian Brandt weer tot leven

Het was januari 2019 en Joachim Löw zocht een plekje bij de eerste wedstrijd van Leverkusen onder Peter Bosz. De Duitse bondscoach was nieuwsgierig: hoe zouden twee van zijn jonge internationals zich redden in een nieuwe rol? Bosz had op de club meteen Kai Havertz en Julian Brandt bij zich geroepen. Tegen de talenten van 19 en 22 jaar, zei hij: ‘jullie worden mijn nieuwe tandem op het middenveld’.



Dat was gewaagd. Leverkusen stond kleurloos tiende. Havertz had het moeilijk. Brandt speelde linksbuiten of deed niet eens altijd mee. ,,Ik wil spelen met vijf aanvallend ingestelde voetballers’’, zei Bosz. ,,Kan niet!, roepen veel mensen. Maar ik denk van wel. Brandt, Havertz, Leon Bailey die ik eerder bijna bij Ajax had, ze zeggen vanuit de clubleiding: ga ze maar ontwikkelen. Maak van al die jongens voetballers voor de top.’’