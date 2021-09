Deze duels staan vandaag op het programma in de Europese topcompetities

Magistrale Messi is na hattrick Pelé voorbij als topscorer Zuid-Amerika

10 september Argentinië heeft in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie simpel afgerekend met Bolivia. In stadion El Monumental in Buenos Aires won de Zuid-Amerikaanse kampioen afgetekend met 3-0. Aanvoerder Lionel Messi leidde zijn ploeg met drie goals naar de zege.