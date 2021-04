Deze politiek schuilt er achter de regelrechte ‘voetbaloorlog’ van de Super League

Door Sjoerd Mossou



Vandaag wilde de UEFA rustig haar plannen presenteren voor de nieuwe Champions League per 2024, met vier extra clubs en een aangepaste opzet. Dat leek niet veel meer dan een hamerstuk, want het voorwerk was al maanden geleden gedaan. Maar amper 24 uur van tevoren barstte de bom in het Europese voetbal alsnog. Vannacht maakten twaalf clubs hun plan concreet voor een nieuwe miljardencompetitie: de Super League.

Deze nieuwe Europese competitie zou vanaf augustus uit twintig teams moeten gaan bestaan, spelend op midweekse dagen, naast de nationale competities. Real Madrid, FC Barcelona, ​​Atlético Madrid, Juventus, AC Milan, Internazionale, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur en Arsenal zijn al aan boord. Het plan riep meteen hevige, scherpe reacties in de hele voetbalwereld.

De UEFA kondigde direct harde sancties aan voor alle clubs die zich aansluiten bij het initiatief. Die clubs worden volgend seizoen uitgesloten van hun nationale competitie, zo dreigt de Europese bond, terwijl hun spelers niet meer speelgerechtigd zijn voor welk UEFA-toernooi dan ook. De KNVB sloot zich aan bij dat statement, net als diverse andere nationale bonden en de FIFA.

‘Absolute schande’

Ook de Engelse regering kwam met een officiële, bezorgde reactie. ,,Voetbalsupporters vormen de hartslag van onze nationale sport: elke grote beslissing hoort hun steun te hebben”, aldus de verklaring, reagerend op de betrokkenheid van Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Arsenal en Tottenham Hotspur bij de plannen.

,,Een absolute schande’’, reageerde voormalig Manchester United-speler Gary Neville, tegenwoordig analyticus voor Sky Sports. ,,Dit is pure hebzucht. Deze clubs verraden hun eigen fans. Ze bedriegen de mensen, de arbeiders, het volk dat hen groot heeft gemaakt.’’

Timing geen toeval

De timing van deze volgende stap richting een Super League is geen toeval. Er schuilt nadrukkelijk politiek achter. De groep van twaalf eliteclubs voert doelbewust de druk op de UEFA op, om nóg meer macht te krijgen dan ze nu al hebben. Eén factor is daarbij cruciaal: zekerheid over deelname aan het grootste clubtoernooi, inclusief de mega-premies die daar bij horen. Clubs als Juventus, Real Madrid en FC Barcelona eisen domweg een honderd procent garantie. Daarnaast willen de veelal buitenlandse eigenaren af van het zogenoemde Financial Fair Play. De Super League brengt niet alleen miljarden op, het geeft de clubs vrijheid om volledig autonoom verder te bouwen aan hun rijkdom.

De UEFA bleef steeds vasthouden aan sportieve maatstaven voor plaatsing voor de Champions League, waardoor een club als Juventus zomaar veroordeeld zou kunnen worden tot de Europa League, zoals dat AC Milan de laatste jaren ook overkwam.

Volledig scherm Ook Chelsea en Manchester City willen meedoen met de Super League. © AP

Bedrijfseconomisch betekent dat een groot risico. De eliteclubs hebben anno 2021 zo’n peperdure huishouding, met megasalarissen voor topspelers, dat ze zich niet kunnen permitteren de Champions League te missen. Een afgesloten Super League biedt wél jarenlange garanties, qua opzet vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Amerikaanse NBA of NHL.

Als een dergelijke elitecompetitie er komt, zou dat de grootste revolutie betekenen in het internationale voetbal sinds de invoering van de Europese clubtoernooien. Vrijwel alles gaat dan op de schop in de bestaande voetbalpiramide, niet in de laatste plaats bij de nationale competities, maar mogelijk ook bij nationale elftallen. Ook de transfermarkt en de hele jeugdopleidingsstructuur zou er wel eens compleet anders kunnen gaan uitzien.

De weg naar zo’n Super League is dan ook nog lang en bezaaid met vraagtekens. Onder Europese fans stuiten de plannen op grote weerstand. Niet voor niets zijn machtige, grote clubs als Paris Saint-Germain en Bayern München (de Champions League-finalisten van 2020) vooralsnog sceptisch.

Net als veel andere specialisten hebben zij grote twijfels of het doorknippen van alle nationale, regionale en lokale wortels op termijn kansrijk is. Anders dan in Amerikaanse sporten zijn voetbalclubs nadrukkelijk geworteld in hun nationale competities, gestoeld op de intense loyaliteit van hun achterban.

Los daarvan zijn er nog tal van juridische beren op de weg. Op dit moment is de Super League dan ook vooral een drukmiddel richting de UEFA, bedoeld om maximale garanties te krijgen. De komende tijd moet blijken of de Europese bond de rug recht houdt, of dat de grote clubs de toekomst van het internationale voetbal volledig gaan regisseren.

Volledig scherm Real Madrid en FC Barcelona behoren tot de clubs die zich willen afscheiden van de UEFA. © AFP