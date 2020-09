Deze vijf Nederlanders schitterden in het Theatre of Dreams

Manchester UnitedDonny van de Beek wordt de dertiende Nederlander die het shirt van Manchester United aantrekt. Lang niet alle Nederlanders schitterden op Old Trafford, maar deze vijf spelers groeiden in hun tijd uit tot topspelers.

Arnold Mühren - 1982-1985

De eerste Nederlander ooit bij een van de grootste clubs ter wereld. Mühren verruilde in 1982 Ipswich Town na een succesvolle periode voor het grote United, waarmee hij een jaar later de FA Cup won. Dat kunstje herhaalde hij in 1985. Mühren ging bij zijn eerste zege de boeken in als de eerste Nederlander ooit die doeltreffend was in de finale van het Engelse bekertoernooi. Tegen Brighton (4-0) schoot de EK-winnaar van 1988 een strafschop tegen de touwen.

Volledig scherm Arnold Mühren. © ADN Beeldredactie

Jaap Stam - 1998-2001

Stam werd door zijn rauwe, onverzettelijke speelstijl geliefd in Manchester, de club waar hij qua gewonnen prijzen zijn meest florissante periode uit zijn rijke loopbaan beleefde. In vier seizoenen werd hij driemaal landskampioen, won hij de Champions League en schreef hij de FA Cup en het WK voor clubs op zijn naam. Niets leek een lange carrière op Old Trafford in de weg te staan, maar toch vertrok hij in 2001 bij de op dat moment heersende Engelsen. Een ruzie met coach Sir Alex Ferguson leidde een onvermijdelijke breuk in. ,,Ze hadden geld nodig en dat leidde tot een conflict’’, verklaarde Stam jaren later.

Volledig scherm Jaap Stam. © afp

Ruud van Nistelrooy - 2001-2006

Ferguson wordt door menig voetballiefhebber herinnerd als een van de meest succesvolle coaches ooit, maar ruziën bleek hem niet vreemd. Ook Ruud van Nistelrooy zag zijn droomhuwelijk uiteenspatten na een akkefietje met de Schot. In de jaren daarvoor ontpopte Van the Man, goed voor 150 goals, zich tot een van de meest gevreesde spitsen van de Engelse velden. Tweemaal veroverde hij de topscorerstitel in de Champions League, eenmaal was hij de meest scorende speler van Engeland. Nog altijd wordt Van Nistelrooy in Manchester en omstreken in één adem genoemd met de grootste spelers die de Red Devils ooit dienden. Niet voor niets nam Manchester Evening News hem op in de top 25 beste spelers die ooit voor de club speelden.

Edwin van der Sar - 2005-2011

Groeide uit tot een monument. Van der Sar was een vaste waarde bij Manchester United, dat hem in 2005 overnam van Fulham. Het absolute hoogtepunt in zijn United-periode was de gestopte strafschop van Chelsea-spits Nicolas Anelka in de Champions League-finale van 2008, waarmee hij zijn club aan de belangrijkste Europese trofee hielp. Maar Van der Sar stond aan de basis van nog veel meer prijzen, zoals vier landstitels. Nog altijd beschikt de Nederlandse ex-sluitpost over een bizar record: liefst 1.311 minuten achter elkaar hield hij zijn doel schoon. Op veertigjarige leeftijd verloor hij de Champions League-finale van FC Barcelona (1-3), waarna hij zijn keepershandschoenen aan de wilgen hing.

Volledig scherm De beslissende strafschop van Anelka. © EPA

Robin van Persie - 2012-2015

Oranje's topscorer aller tijden beleefde zijn gloriejaren in de spotlights van het Theatre of Dreams, de illustere thuishaven van United. Tot 2012 speelde hij voor Arsenal, maar het winnen van prijzen in Londen bleef uit. Zijn transfer naar United bleek een schot in de roos, want daar won hij direct de Premier League. Met 26 goals werd hij topscorer én de belangrijkste pion in de succesformatie van Ferguson. Zo verschrikkelijk goed als dat debuutjaar werd hij in Manchester nooit meer. Daarom koos hij in 2015 voor een overstap naar Fenerbahce.

De andere acht Van de Beek is de derde Nederlander die momenteel onder contract staat bij United. Timothy Fosu-Mensah wacht al jaren op een echte kans in de hoofdmacht, net als de aan Werder Bremen verhuurde Tahith Chong. Memphis Depay werd voor een miljoenenbedrag overgenomen van PSV, maar kon de hoge verwachtingen niet waarmaken. Ook Raimond van der Gouw, Alexander Büttner en Jordi Cruyff werden geen vaste waardes. Daley Blind groeide in vier jaar tijd uit tot een zeer respectabele kracht, met een basisplek in de van Ajax gewonnen Europa League-finale in 2017 tot gevolg.

