Deze vijftien landen zijn al zeker van het WK

Dat Oranje zich nog gaat plaatsen voor het WK 2018 lijkt vrijwel uitgesloten, maar toch is er al genoeg om je als voetballiefhebber op te verheugen voor volgend jaar. Deze vijftien landen hebben zich al geplaatst voor het WK in Rusland.

17 van de 32 tickets richting Rusland zijn dus nog te vergeven. De komende dagen zal vooral in Zuid-Amerika nog veel duidelijk worden. Daar plaatste voorlopig alleen Brazilië zich nog. De nummers 2 tot en met 7 maken allemaal nog kans op rechtstreekse plaatsing. De nummer 5 uit de poule gaat door naar de play-offs, waarin een confrontatie met Nieuw-Zeeland wacht. In Afrika plaatsten Nigeria en Egypte zich al door hun poule te winnen. In de drie andere poules is nog geen beslissing gevallen. Tunesië, Marokko en Senegal hebben de beste kaarten.

Volledig scherm Actiemoment tijdens de play-off tussen Syrië en Australië. © Getty Images In Europa hebben vijf landen (en gastland Rusland) zich al geplaatst. Zestien landen maken nog kans op de resterende acht tickets: vier rechtstreeks en vier via de play-offs. In Azië zijn de vier rechtstreeks geplaatste landen bekend. Australië en Syrië spelen morgen nog hun tweede play-off, nadat het heenduel in 1-1 eindigde. De winnaar in Sydney neemt het in de volgende play-offs op tegen de Verenigde Staten, Panama of Honduras om een ticket naar het WK.

Rusland

Als gastland was Rusland uiteraard automatisch geplaatst. In de oefenwedstrijden maakt de ploeg van de Russische bondscoach Stanislav Cherchesov voorlopig nog geen geweldige indruk, al werd zaterdag wel met 4-2 gewonnen van Zuid- Korea. Voormalig Feyenoorder Fedor Smolov tekende in dat oefenduel voor de 1-0.

WK-deelnames: 3

Beste prestatie: groepsfase

Sterspeler: Aleksandr Kokorin (Zenit Sint-Petersburg)

Volledig scherm De spelers van Rusland vieren een treffer tegen Zuid-Korea. © AFP

Brazilië

Waar Lionel Messi en Cristiano Ronaldo nog flink aan de bak moeten, is Neymar al een tijdje zeker van zijn zaak. Brazilië werd in Zuid-Amerika met overmacht groepswinnaar in de zware Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep. Nog nooit miste Brazilië een WK. De Selecao verloor alleen het eerste duel in de kwalificatiereeks, met 2-0 van Chili. Dinsdagnacht kan Brazilië in São Paulo revanche nemen op de Chilenen, die nog niet zeker zijn van een ticket naar Rusland.

WK-deelnames: 21 (alle edities)

Beste prestatie: wereldkampioen (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Sterspeler: Neymar (Paris Saint-Germain)

Volledig scherm Dani Alves tijdens een potje teqball op de training van Brazilië. © EPA

Iran

Alireza Jahanbakhsh (AZ) en Reza Ghoochannejhad (sc Heerenveen) weten al sinds juni wat ze komende zomer gaan doen. Na Brazilië was Iran het tweede land dat zich voor het WK plaatste. Iran deed al vier keer eerder mee aan een WK, maar overleefde de groepsfase nog nooit. De Portugese bondscoach Carlos Queiroz hoopt zijn team volgend jaar naar de tweede fase van het WK zien te loodsen.

WK-deelnames: 4

Beste prestatie: poulefase

Sterspeler: Reza Ghoochannejhad (sc Heerenveen)

Volledig scherm Reza Ghoochannejhad in actie tegen China. © Getty Images

Japan

Dat Japan zich als poulewinnaar plaatste voor Rusland, was eigenlijk nauwelijks nog verrassend. Sinds de eerste WK-deelname in 1998 is de grootmacht uit Azië onafgebroken van de partij. De ploeg van de Bosnische bondscoach Vahid Halilhodžić was in de poulefase sterker dan Saudi-Arabië en Australië.

WK-deelnames: 6

Beste prestatie: achtste finales (2002 en 2010)

Sterspeler: Shinji Kagawa (Borussia Dortmund)

Volledig scherm Shu Kurata en Kenyu Sugimoto vieren een goal tegen Nieuw-Zeeland. © AFP

Mexico

Hirving Lozano was deze kwalificatie één van de smaakmakers bij Mexico. De PSV-aanvaller kopte zijn land vorige maand tegen Panama (1-0) naar het WK. Zaterdag tegen Trinidad en Tobago (3-1 winst) was hij opnieuw trefzeker. De spelers en supporters van Mexico eerder voor die wedstrijd de honderden doden en duizenden gewonden na de hevige aardbeving in het land op 19 september.

WK-deelnames: 16

Beste prestatie: kwartfinales (1970 en 1986)

Sterspeler: Andrés Guardado (Real Betis)

Volledig scherm De spelers van Mexico eren de slachtoffers van de aardbeving op 19 september. © AP

België

Als eerste land van Europa plaatste België zich vorige maand al voor het WK 2018 in Rusland, waar de ploeg onder de Spaanse bondscoach Roberto Martinez een serieuze gooi naar de wereldtitel wil gaan doen. De Rode Duivels wonnen zaterdag in een spectaculaire wedstrijd ook weer met 3-4 bij Bosnië-Herzegovina. België liet in de kwalificatie pas twee punten liggen en scoorde 39 keer in de eerste negen wedstrijden. Morgenavond spelen de Belgen in Brussel nog tegen Cyprus.

WK-deelnames: 13

Beste prestatie: vierde plaats (1986)

Sterspeler: Kevin de Bruyne (Manchester City)

Volledig scherm De basiself van België in de uitwedstrijd bij Bosnië. © Photo News

Zuid-Korea

Ook Zuid-Korea plaatste zich weer, zij het uiterst moeizaam. Bondscoach Uli Stielike werd in juni ontslagen na een 3-2 nederlaag in Qatar. Onder diens opvolger Shin Tae-Yong (bijnaam: 'de Aziatische Mourinho') werd het WK alsnog bereikt.

WK-deelnames: 10

Beste prestatie: vierde plaats (2002)

Sterspeler: Son Heung-Min (Tottenham Hotspur)

Volledig scherm De Zuid-Koreaanse sterspeler Son Heung-Min flitst voorbij de Rus Daler Kuzyaev. © REUTERS

Saudi-Arabië

Bondscoach Bert van Marwijk was de gevierde man in Saudie-Arabië toen hij het land via een 1-0 zege op Japan naar het WK loodste, de eerste plaatsing sinds het WK van 2002. Maar na moeizame onderhandelingen over een nieuw contract werd hij (samen met zijn assistenten Adrie Koster en Mark van Bommel) tien dagen later plotseling vervangen door de Argentijn Edgardo Bauza. Spits Mohammad Al-Sahlawi scoorde liefst 16 keer in deze WK-kwalificatie, net als Robert Lewandowski (Polen) en Ahmed Khalil (Verenigde Arabische Emiraten). Al-Sahlawi staat na 33 interlands al op 28 treffers.

WK-deelnames: 5

Beste prestatie: achtste finales (1994)

Sterspeler: Mohammad Al-Sahlawi (Al-Nassr)

Volledig scherm Bert van Marwijk gaat op de schouders bij zijn spelers na de plaatsing voor het WK 2018 op 5 september 2017. Tien dagen later werd hij vervangen voor Edgardo Bauza. © AFP

Duitsland

Op Duitsland stond geen maat in deze WK-kwalificatiereeks. De regerend wereldkampioen had deze kwalificatie lang niet altijd alle grote jongens nodig om zich probleemloos te plaatsen. De ploeg van bondscoach Joachim Löw won alle tien de pouleduels en deed dat bovendien met een indrukwekkend doelsaldo: 43 goals voor en slechts 4 tegen.

WK-deelnames: 12

Beste prestatie: wereldkampioen (1954, 1974, 1990, 2014)

Sterspeler: Toni Kroos (Real Madrid)

Volledig scherm Emre Can viert zijn eerste doelpunt voor Die Mannschaft met teamgenoot Leroy Sané. © REUTERS

Engeland

Met Harry Kane in bloedvorm mag Engeland weer dromen van WK-succes. De spits van Tottenham Hotspur schoot zijn ploeg donderdag tegen Slovenië naar de 1-0 zege en deed gisteren hetzelfde tegen Litouwen. De 24-jarige spits (de afgelopen twee seizoenen topscorer van de Premier League) zal nu ook op een eindtoernooi willen schitteren, nadat hij op het EK 2016 zwaar door de mand viel.

WK-deelnames: 14

Beste prestatie: wereldkampioen (1966)

Sterspeler: Harry Kane (Tottenham Hotspur)

Volledig scherm Harry Kane viert zijn winnende goal tegen Slovenië, waarmee Engeland zich plaatste voor het WK 2018. © EPA

Spanje

De wereldkampioen van 2010 was in groep G te sterk voor de wereldkampioen van 2006. Italië verspeelde vrijdag onverwacht punten tegen Macedonië (1-1). Spanje (3-0 winst tegen Albanië) is daardoor niet meer te achterhalen. Onder bondscoach Julen Lopetegui. Lopetegui zal de komende maanden vooral de band tussen de Catalaanse en Spaanse spelers hecht zien te houden.

WK-deelnames: 15

Beste prestatie: wereldkampioen (2010)

Sterspeler: Sergio Ramos (Real Madrid)

Volledig scherm Het nationale elftal van Spanje voor de wedstrijd tegen Albanië. © Photo News

Nigeria

Ondanks een loodzware poule met Zambia, Kameroen en Algerije plaatste Nigeria zich als eerste Afrikaanse land. Met ex-FC Dordrecht-verdediger William Troost-Ekong in de basis werd afgerekend af met de laatste concurrent Zambia (1-0). Bondscoach van Nigeria is de Duitser Gernot Rohr.

WK-deelnames: 6

Beste prestatie: achtste finales (1994, 1998, 2014)

Sterspeler: John Obi Mikel (Tianjin Teda)

Volledig scherm De basiself van Nigeria tegen Zambia. Bovenste rij: Ikechukwu Ezenwa, Uwa Echiejile, Onyinye Ndidi, Leon Balogun, William Ekong, John Obi Mikel. - Onderste rij: Victor Moses, Abdullahi Shehu, Odion Ighalo, Moses Simon and Ogenyi Onazi. © AFP

Costa Rica

Kendall Watson zorgde gisteren voor een volksfeest in Costa Rica toen hij in de blessuretijd de 1-1 maakte tegen Honduras. De treffer bracht zijn land voor de vijfde keer op het WK. De selectie van bondscoach Óscar Ramírez lijkt nog veel op die van het WK 2014, toen Costa Rica in de kwartfinale na een memorabele strafschoppenserie werd uitgeschakeld door het Nederlands elftal.

WK-deelnames: 5

Beste prestatie: kwartfinales (2014)

Sterspeler: Bryan Ruiz (Sporting Portugal)

Volledig scherm Bryan Ruiz met zijn zoon na de plaatsing voor het WK 2018. © AP

Polen

Overtuigend plaatsten de Polen zich voor het WK 2018, met een ruime voorsprong op achtervolger Denemarken in poule E. Gisteravond won Polen met 4-2 van Montenegro, waarna de plaatsing definitief was. Aanvoerder, spits en sterspeler Robert Lewandowski scoorde liefst 16 keer in deze WK-kwalificatie. Hij hoopt bij het WK weer een aanval te vormen met Arek Milik, die onlangs opnieuw een zware knieblessure opliep bij zijn club Napoli. Polen heeft een degelijk en goed georganiseerd team, maar is voorin flink afhankelijk van de goals van Lewandowski.

WK-deelnames: 8

Beste prestatie: derde plaats (1974 en 1982)

Sterspeler: Robert Lewandowski (Bayern München)

Volledig scherm De spelers van Polen vieren de plaatsing voor het WK 2018. © AP

Egypte

Mohamed Salah bracht heel Egypte gisteravond in extase, nadat hij zijn land in de 95ste minuut tegen Congo met een rake strafschop (2-1) naar het WK 2018 schoot. Egypte was in 1990 voor het laatst aanwezig op een WK. De Farao's eindigden toen als laatste in een poule met Engeland, Ierland en Nederland. De Argentijnse bondscoach Héctor Cúper beschikt met Ahmed Hegazi (West Bromwich Albion), Mohamed Elneny (Arsenal) en Mohamed Salah (Liverpool) in iedere linie over een topspeler. De meest opvallende speler blijft echter de doelman, Essam El Hadary. Hij is al 21 jaar onderdeel van de nationale ploeg en verdedigde al 156 keer het doel van de nationale ploeg van Egypte. In januari viert El Hadary zijn 45ste verjaardag, maar van stoppen wil hij nog niets weten. Eerst maar eens naar Rusland.

WK-deelnames: 3

Beste prestatie: poulefase

Sterspeler: Mohamed Salah (Liverpool)