Di María vier duels geschorst voor spugen naar tegenstander

Zestienja­rig talent in Estland na ruim tien seconden gewisseld

12:24 De ‘homegrown’-regel lijkt de zestienjarige Lauri Suup na dertien seconden fataal te zijn geworden. In de Estse hoogste divisie is het verplicht om te starten met twee spelers uit eigen opleiding, dat lijkt de club nu omzeild te hebben met een vroege wissel vlak na het begin van de wedstrijd. Bij Nõmme Kalju zit een groot deel van de selectie in zelfisolatie door Covid-19.