Diego Maradona aan de slag in Argentinië

Löw: Vergelijk het Nederlands elftal met Ajax

15:36 Bondscoach Joachim Löw is in het EK-kwalificatieduel in Hamburg van vrijdag beducht voor de omschakeling van de Nederlandse voetballers. ,,Bij balverlies van de tegenstander zijn ze snel. Dan moeten we zorgen dat we goed staan”, zei de Duitser. ,,We zullen geconcentreerd moeten blijven.”