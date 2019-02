Diego Simeone tot 2022 coach van Atlético Madrid

samenvatting Borussia Dortmund: als je haar maar goed zit

12:56 De spelers van Borussia Dortmund krijgen er na de kansloze nederlaag in de Champions League bij Tottenham Hotspur (3-0) in Duitsland flink van langs. Dat ze hun kapsel belangrijker vonden dan de wedstrijd, wordt ze niet in dank afgenomen.