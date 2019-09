Dilrosun is helemaal terug: ‘Ik ben fit, en wil dat zo houden’

Een jaar geleden, uit het niets, was daar ineens Javairô Dilrosun. In Nederland had bijna niemand van hem gehoord, maar in de Bundesliga luisterde de aanvaller van Hertha BSC de eerste maanden van het seizoen op met belangrijke assists en doelpunten. Toegegeven, in de jeugd speelde hij voor achtereenvolgens Arsenal, Ajax en Manchester City. Geen misselijke clubs, maar toch was het velen ontgaan dat er in Berlijn een Nederlands talent voetbalde.

Zoals dat soort jongensboeken gaan, kreeg Dilrosun niet veel later een oproep van bondscoach Ronald Koeman. De linksbuiten van Hertha mocht zich bij Oranje melden en op 19 november 2018 was het zover: Dilrosun debuteerde in het Nederlands Elftal, als invaller tegen Duitsland. De wedstrijd van het beroemde briefje van Dwight Lodeweges. Nog geen 21 minuten stond Dilrosun tussen de lijnen toen het mis ging. Hij greep naar zijn hamstring en moest zich weer laten wisselen. Die 21 minuten in Gelsenkirchen zijn tot op heden zijn enige minuten in Oranje gebleken. Want na twee maanden revalideren van de hamstringblessure, volgde er een blokkade in zijn rug. Zo zag de man die uit de startblokken was gevlogen het seizoen uit zijn handen glippen.

Nu is hij weer fit, en na twee korte invalbeurten mocht Dilrosun afgelopen zaterdag eindelijk weer zijn opwachting in de basiself van Hertha BSC maken, in het thuisduel met Paderborn. ,,Het was lang geleden dat ik in de basis begon, dus ik barstte van de motivatie‘’, zegt Dilrosun daarover. Die motivatie zette hij direct om in een prachtig doelpunt in de tiende minuut. Na rust leverde hij ook nog eens een assist, en had de 1-voudig Oranje-international dus een doorslaggevend aandeel in de 2-1 zege van zijn ploeg.