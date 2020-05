Dilrosun scoort voor Hertha, Klaassen en Werder doen goede zaken

Davy Klaassen en Werder Bremen mogen blijven dromen van handhaving in de Bundesliga dankzij een 1-0 overwinning op bezoek bij het dolende Schalke 04. Na iets meer dan een halfuur scoorde Leonardo Bittencourt na een aanval waar ook Klaassen bij was betrokken. Dankzij de drie punten is de achterstand op nummer 16 Fortuna Düsseldorf geslonken tot slechts twee punten.



De meeste Nederlanders stonden zaterdagmiddag op het veld bij de wedstrijd tussen FSV Mainz 05 en 1899 Hoffenheim. Bij de thuisploeg Mainz stonden Jeffrey Bruma en Jean-Paul Boëtius aan de aftrap, bij de bezoekers van trainer Alfred Schreuder mocht de net 18-jarige Melayro Bogarde debuteren in de Bundesliga. Met Bogarde op het veld kwam Hoffenheim vlak voor rust op voorsprong via Ihlas Bebou: 0-1. Schreuder liet Bogarde na de pauze in de kleedkamer, maar zijn ploeg wist de overwinning over de streep te trekken en drie punten te pakken.