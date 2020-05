Directeur FC Köln: niemand binnen onze club handelde roekeloos

De directie van 1. FC Köln is zich van geen kwaad bewust na de ontstane ophef over het handelen van de Duitse voetbalclub. Ondanks drie positieve coronatests werden de werkzaamheden gewoon voortgezet. ,,Niemand binnen onze club heeft roekeloos gehandeld”, aldus directeur Horst Heldt.

,,Feit is natuurlijk dat we drie besmette medewerkers en meer dan vijftig niet-besmette medewerkers hebben. Maar we gaan ervan uit dat de maatregelen op de club werken”, zei Heldt tegen Bild am Sonntag.

Twee spelers van de nummer 10 van Duitsland en een fysiotherapeut werden positief getest op Covid-19. Desondanks werd het trainingsschema hervat en werden er geen rigoureuze maatregelen getroffen.

Onder anderen Karl Lauterbach, politicus en professor in de gezondheidskunde, uitte zijn onvrede. ,,Wie met Covid-19 traint, riskeert schade aan longen, hart en nieren”, stelde hij.

Volgens Heldt kan de competitie nog altijd in mei hervat worden. ,,We leren nu allemaal compromissen te sluiten waar we weken geleden niet aan dachten. Natuurlijk is een goede teamtraining van tien tot veertien dagen wenselijk. Maar misschien lukt dat nu niet. En dan doen we het op deze manier”, aldus de directeur. Daarmee doelt hij op het trainen in kleine groepen.

Volledig scherm Birger Verstraete op de training bij FC Köln. © BSR Agency

Speler Birger Verstraete noemde de plannen tegenover de Belgische televisiezender VTM ‘naïef’. ,,We zijn niet verplicht in quarantaine te gaan en dat is een beetje bizar”, aldus Verstraete. ,,Ik denk ook dat het virus zich heeft verspreid. De fysiotherapeut heeft mij en andere spelers wekenlang behandeld. En ik vormde donderdag een duo met een van de twee betrokken spelers in de sportschool.”