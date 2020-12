Dit is waarom jonge Nederlandse talenten niet meer naar Engeland kunnen

Door Mikos Gouka



Voor spelers ouder dan 18 jaar wordt een op het oog zwaar puntensyteem in het leven geroepen. De FA kijkt dan naar facetten als de leeftijd van de speler, het feit of hij wel of geen international is en uit welke competitie hij afkomstig is. Clubs moeten kunnen aantonen dat de speler een meerwaarde voor het Engelse voetbal zal zijn. Voor de clubs in de Championship, League One of League Two zal dat in de praktijk een hels karwei worden. De clubs uit de Premier League kunnen uiteraard wel de toptransfers blijven doen zoals Donny van de Beek, die afgelopen zomer naar Manchester United kon verhuizen. Spelers van kleinere clubs die nog geen volwaardig international zijn, moeten aan het aantal vereiste punten voldoen.

In Nederland hanteren we al langer een systeem dat spelers van buiten de EU aan strenge criteria moeten voldoen om in ons land te mogen voetballen. Voor Afrikaanse spelers moet bijvoorbeeld een flink salaris worden betaald. Dit om te voorkomen dat clubs lukraak een handvol spelers laat komen in de hoop dat er een paar goede bij zitten.

In Engeland zal in elk geval het jeugdvoetbal drastisch veranderen. Reeds getekende contracten worden uiteraard gerespecteerd, maar in de nabije toekomst zullen er vrijwel alleen Engelse spelers rondlopen in de jeugdopleidingen van de clubs.

In Engeland wordt wel al gesproken van een toekomstige golf van overnames van clubs in Europa. Op die manier kunnen Engelse clubs nog steeds talenten onder hun hoede nemen, alleen zullen ze in een ander land moeten worden opgeleid.

Voor Nederlandse clubs betekent het concreet dat het gevaar dat jonge talenten op jeugdige leeftijd naar Engeland verkassen, minimaal is geworden.