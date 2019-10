Dit moet je weten over Oranje-opponent Noord-Ierland

Noord-Ierland is een concurrent van Nederland op weg naar het EK. Maar wat weten we eigenlijk van Oranje’s tegenstander van vanavond?

De bondscoach

Michael O'Neill verloor zijn eerste uitwedstrijd als bondscoach van Noord-Ierland van Nederland. Dat was op 2 juni 2012 toen Oranje in Amsterdam met 6-0 te sterk was. Zijn eerste thuiswedstrijd, op 29 februari 2012 tegen Noorwegen, verloor hij eveneens (0-3). In totaal coachte de 50-jarige Noord-Ierse ex-prof de nationale ploeg inmiddels 67 keer. Daarvan won hij er 25 en verloor hij er 26 (16 keer gelijk). Ook het doelsaldo van de Noord-Ieren onder O’Neill is negatief: 69 goals voor, 71 goals tegen.

Volledig scherm Michael O'Neill. © Getty Images

De successen

Noord-Ierland hoopt zich voor de tweede keer te plaatsen voor het EK. Vier jaar geleden plaatste het land zich voor het eerst voor dat toernooi door groep met Roemenië, Hongarije, Finland, Faeröer en Griekenland te winnen. In Frankrijk haalde de ploeg van O’Neill als nummer drie van de poule met de hakken over de sloot de knock-outfase. Daarna was na door een 1-0 nederlaag tegen Wales meteen gedaan.

Op WK’s had Noord-Ierland in het verleden meer succes. Mede dankzij vijf goals van Peter McParland werd in 1958 de kwartfinale gehaald. In 1982, toen gastland Spanje door een goal van Gerry Armstrong verrassend werd geklopt, plaatste de ploeg zich onder leiding van Billy Bingham voor de tweede groepsfase. Vier jaar later was Noord-Ierland er weer bij op het WK. Maar in Mexico bleef het bij de poulefase.

Volledig scherm Gerry Armstrong viert de sensationele 0-1 overwinning op Spanje op het WK van 1982 met coach Billy Bingham. © Bob Thomas/Getty Images

De topscorer

In de eerste vijf kwalificatiewedstrijden kreeg Noord-Ierland slechts vier doelpunten tegen. Eentje minder dan Nederland in zijn eerste vier duels. Verdedigend zit het wel snor dus. Maar met slechts zeven goals is de ploeg van O’Neill ook bepaald geen garantie voor goals. Topscorer deze kwalificatie is Josh Magennis. De 29-jarige aanvaller van Hull City scoorde als enige Noord-Ier twee keer.

Volledig scherm Josh Magennis. © AFP

De aanvoerder

Steven Davis weet wat het is om van een Nederlandse ploeg te winnen. De aanvoerder van Noord-Ierland was onlangs met Rangers met 1-0 te sterk voor Feyenoord in de Europa League. De 34-jarige Davis is de leider van de ploeg. Hij kan tegen Nederland zijn 114de interland spelen en zou wel eens de recordinternational van zijn land kunnen worden. Pat Jennings, de legendarische ex-doelman van Tottenham Hotspur en Arsenal, speelde als enige meer interlands (119) dan Davis.

Volledig scherm Steven Davis (l) in duel met de Duitse aanvaller Serge Gnabry. © Getty Images

De wereldranglijst

De opmars van Noord-Ierland is door de nederlaag in laatste wedstrijd tegen Duitsland (0-2) weer enigszins gestuit. De ploeg zakte vier plaatsen op de wereldranglijst van FIFA. Noord-Ierland staat nu 33ste, net boven Nigeria.

De selectie