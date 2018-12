Dit staat er dit weekend op het programma in de topcompetities

Premier League

In de Serie A is Juventus, de kampioen van de laatste zeven seizoenen, nog altijd ongeslagen. Morgenavond (20.30 uur) wacht de stadsderby bij Torino, dat op een knappe zesde plaats staat. Achtervolger Napoli, dat nu acht punten minder heeft dan Juventus, speelt zondagavond (18.00 uur) uit bij Cagliari. Nummer drie Internazionale speelt morgen (18.00 uur) tegen Udinese, terwijl nummer acht AS Roma zondagavond (20.30 uur) in Stadio Olimpico dan eindelijk de zesde overwinning van het seizoen wil gaan boeken.

In de Franse competitie is Paris Saint-Germain nog altijd de ongeslagen koploper, maar de ploeg van Thomas Tuchel speelde wel gelijk in de laatste twee competitieduels. Dit weekend komt de koploper echter niet in actie, net als vrijwel alle andere ploegen. Dit alles vanwege de vele protesten van de ‘gele hesjes’ in Frankrijk. Er zijn nog drie wedstrijden die (voorlopig) doorgaan: Stade Reims - Strasbourg, Nimes - Lille en Olympique Lyon - AS Monaco op zondagavond om 21.00 uur. Het Lyon van Memphis Depay en Kenny Tete staat vierde, Monaco staat op een zorgwekkende negentiende plaats in de Ligue 1. De ploeg van beginnend coach Thierry Henry kan de punten dus heel goed gebruiken in de strijd tegen degradatie.