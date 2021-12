Dit staat er vanavond nog op het spel in de Champions League

Naast de wedstrijd van Ajax zijn er nog veel meer spannende wedstrijden in de laatste ronde van de groepsfase. Zo kan Club Brugge tegen PSG nog de Europa League bereiken, en strijden FC Porto en Atlético Madrid om overwintering. Volg het allemaal live in ons matchcenter .

Groep A

In Groep A zijn zowel Manchester City als Paris Saint-Germain al geplaatst. De koploper van Engeland zal als eerste in de poule eindigen en speelt in Leipzig praktisch gezien nergens meer voor. Voor de Fransen, waar Club Brugge op bezoek komt, geldt hetzelfde.

Maar voor Brugge en Leipzig is een resultaat belangrijk. Beide clubs staan op 4 punten, en strijden nog om de derde plek in de poule en plaatsing voor de Europa League. Als ze vanavond evenveel punten halen zal Leipzig plek drie halen, dus Brugge moet voor overwintering sowieso gelijkspelen of winnen in Parijs.

In eigen huis wist de ploeg met Noa Lang, Bas Dost en Ruud Vormer gelijk te spelen tegen het sterrenensemble:

Groep B

In Groep B is maar één zekerheid: Liverpool wordt eerste. De winnaar van 2019 heeft alle wedstrijden gewonnen en liefst tien punten voorsprong op de nummer twee: FC Porto. De Portugezen nemen het vanavond op tegen Atlético Madrid, dat slechts één punt achter hen staat. Datzelfde geldt voor AC Milan.

Dat betekent dat Porto bij een winst op de ploeg van Diego Simeone zeker is van de volgende ronde, en AC Milan en Atletico Madrid zouden dan de laatste plek van de Europa League zouden verdelen. Maar alles kan nog gebeuren.

Groep C

In Groep C is alles al beslist. Ajax speelt tegen Sporting voornamelijk voor de eer en de coëfficiënten, net als de Portugese ploeg. Borussia Dortmund, dat al zeker is van de Europa League, staat slechts drie punten achter Sporting, maar kan de club niet meer inhalen door ongunstig onderling resultaat. Voor Besiktas staat vooral de eer op het spel. De Turkse club staat namelijk op 0 punten uit de eerste vijf duels.

Groep D

Ook in Groep D kan er nog maar weinig worden geschoven. FC Sheriff zal dankzij hun ijzersterke start de Europa League in gaan, en Shakhtar overwintert niet in Europa. De topper tussen Real Madrid en Internazionale gaat om de eerste plek in de poule. 'De Koninklijke’ staat wel twee punten voor, dus de kampioen van Italië zal moeten winnen in Santiago Bernabéu om Liverpool, Manchester City, Ajax, Bayern München en Manchester United in de achtste finale te ontwijken.

