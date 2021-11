Dit staat er vandaag op het programma in de WK-kwalificatie

Samenvatting Gifbeker moet helemaal leeg voor FC Barcelona: Memphis en Frenkie geven ruime voorsprong weg

FC Barcelona heeft op bizarre wijze drie punten laten glippen in La Liga. De topclub in verval gaf na rust een 0-3 voorsprong weg op bezoek bij Celta de Vigo en zag de thuisploeg in blessuretijd de gelijkmaker scoren: 3-3. Ansu Fati raakte ook nog eens (opnieuw) geblesseerd bij Barça.

6 november